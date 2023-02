APCA elege “Alto da Maravilha” o melhor disco do ano

A APCA – Associação Paulista de Críticos de Artes escolheu o disco “Alto da Maravilha” (Natura Musical/Silêncio), de Russo Passapusso e Antonio Carlos e Jocafi como o melhor disco do ano de 2022. A escolha foi feita após uma assembleia geral realizada no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo na noite da última segunda-feira (6).

“Alto da Maravilha” tem as participações de Karina Buhr na faixa “Olhar Pidão” e a ilustre participação de Gilberto Gil em “Mirê Mirê”, música lançada previamente em outubro, e o primeiro single de trabalho é “Pitanga”

Lançado em 7 de novembro de 2022, com 13 faixas inéditas, o álbum celebra a parceria entre os artistas baianos, contando ainda com a produção musical de Curumin, Zé Nigro e Lucas Martins. A capa é de Ricardo H Fernandes com ilustração de Mauricio Fahd e direção de arte de Filipe Cartaxo.

A cerimônia de premiação e a entrega dos troféus está prevista para acontecer ainda neste primeiro semestre.

O disco

A parceria musical entre Russo Passapusso e Antonio Carlos e Jocafi começou a gerar frutos concretos a partir de 2019, quando a dupla participou do álbum “O futuro não demora”, do BaianaSystem, como co-autores e intérpretes de “Água” e “Salve”. Depois veio o single “Miçanga“, em 2020.

“O ‘Alto da Maravilha’ revela nas grandezas da música brasileira um eterno renascimento, além de ser uma grande homenagem a todas as pessoas que compõem canções nesse Brasil. São músicas para unir gerações e realizar sonhos que fortalecem a nossa cultura”, afirma Russo Passapusso.

A influência de ritmos africanos presente nas canções de Antonio Carlos e Jocafi sempre fizeram a cabeça do vocalista e compositor do BaianaSystem, que tem nos artistas uma de suas maiores influências musicais. O novo álbum, com 12 faixas inéditas compostas a distância durante a pandemia e que já vem sendo “ensaiado” há anos, vem concretizar a parceria, amizade e afinidade musical.

“Alto da Maravilha’ é a síntese da união musical entre o nosso afrofunk e o afrobeat, com a poderosa e potente atmosfera ancestral e afrofuturista de Russo Passapusso. É um grande orgulho para nós este projeto e, assim esperamos, o primeiro de muitos. O Russo também nos levou a conhecer esses meninos: Curumin, Zé Nigro e Lucas. Essa turma é muito competente, moderna, amigos, unidos. Tudo o que você precisa num músico, eles têm, e é uma alegria fazer parte deste grupo agora”, afirma Antonio Carlos.

Russo explica ainda que o disco é um caminho, dividido em dois lados: “No início, visivelmente, o disco começa com mais energia. Ele é dividido no lado A, que é o lado Pé, e o lado B, que é o lado Mão. O lado Pé é a gente fazendo o caminho, e o lado Mão são os aprendizados da vida, o caminho que nos faz. Isso é muito notório. O lado Pé é muito enérgico, tem riffs, grooves, vem com essa explosão. E o lado Mão vem mais melódico, o cancioneiro da música brasileira é mais evidente”, diz.