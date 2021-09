Apagão atinge a Região dos Lagos e cidades do norte do Estado

Falta de energia durou cerca de uma hora e também atingiu cidades de Minas Gerais

Um grande apagão atingiu várias cidades dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, na noite deste sábado (18). A falha no fornecimento teve início por volta das 21h30min e durou cerca de 1 hora. De acordo com informações da Enel Distribuidora, no Rio as áreas atingidas foram a Região dos Lagos e os municípios de Macaé, Cantagalo e Teresópolis.

Ainda se acordo com nota publicada em suas redes sociais, a empresa esclarece que o problema aconteceu devido a uma falha na rede de transmissão de Furnas.



“Atenção Rio! Informamos que uma perturbação na rede de transmissão de Furnas causou interrupção no fornecimento de energia em parte da Região dos Lagos, Macaé, Cantagalo e Teresópolis nesta noite. O fornecimento foi normalizado para todos os clientes às 22h32”, explica a nota publicada no final da noite de ontem.

Também por meio de nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) garantiu que a falta de energia em cidades dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, na noite de ontem, não teve relação com a crise hídrica no país. De acordo com Furnas, uma falha na Subestação de Rocha Leão, localizada no município de Rio das Ostras, Região dos Lagos, provocou o desligamento do sistema por pouco mais de uma hora.

O problema na linha de transmissão aconteceu às 21h21, e o fornecimento para a distribuidora de energia foi restabelecido às 22h32. A empresa responsável pela geração de energia às distribuidoras ainda analisa as causas do apagão.

De acordo com o sistema de supervisão do Operador, houve interrupção de 696 MW na carga. Às 22h32, o abastecimento estava 100% normalizado. O ONS vai avaliar as causas da ocorrência e ressaltou que o episódio não tem relação com a falta de chuvas no país.

O episódio foi relatado por diversos moradores através das redes sociais. Em algumas regiões, moradores chegaram a ficar uma hora e meia sem energia.