Aos navegantes do Facebook

Ao longo de anos, frequento e uso o Facebook, uma das primeiras redes sociais que conheci, meio que por acaso.

Bater papo está entre os meus principais hobbies, especialmente num bar com pessoas bacanas. O bar físico, chamado de presencial, jamais será substituído porque o botequim é um conjunto de fatores que alteram o produto, no caso o papo.

Gosto do Sport Bar (ou Cerol) na Tavares de Macedo, onde converso até com gente que nunca vi. Também curto a varanda do Vitral, na Lopes Trovão (o pastel de camarão é imbatível) e quando quero me atracar com um inigualável sanduiche de pernil nada se compara ao antológico Chalé, Praia com Miguel de Frias.

Lá atrás começo do século,1990 conheci muita gente legal nas salas de bate papo do UOL. Amizades que nasceram na tela do computador, mas passaram para a vida real, com e sem hedonismo, muitas se mantém até hoje.

Depois veio o Orkut e, na sequencia dei de cara com o Facebook e fiquei fascinado por uma de suas características, para mim a mais importante. Localizar pessoas que não vemos há décadas, Amigos que sumiram por aí e até parentes que não sabíamos que existiam. Isso sem falar de afinidades culturais em música, cinema, livros.

Já tentei usar o Instagram, mas me parece que a proposta lá é mais visual e eu prefiro escrever. No Twitter os temas são mais sérios, muito viés político. Gosto de política, mas misturar com redes socais é sinal de aporrinhação, discussão, mal estar.

Ontem me perguntaram se ainda frequento o Facebook. Parece que a rede social está no bico do urubu, a beira da morte, sendo atropelada por outras invencionices como uma quinquilharia chinesa chamada tik tok que ainda não tive saco de saber do que se trata.

No Facebook, escrevo e leio sobre o cotidiano, sobre o que dá certo, o que dá errado. Aniversários, casamentos, viagens, mortes. Pois é, perdi alguns amigos e conhecidos e fui informado via Facebook.

Há alguns anos, a política gerava muita pancadaria no Facebook, especialmente em época de eleições. Ofensas pesadas, lacração, bloqueios, porque por mais que o debate seja saudável as hienas do fanatismo farejam sangue e se aproximam para desagregar. Em geral conseguem.

Felizmente, de tempos para cá, pelo menos na minha jurisdição, não tenho observado pancadarias no Facebook porque, parece que para evitar aporrinhação, ninguém mais fala de suas opções políticas, opiniões, posições que possam provocar incêndios.

Aliás, tenho postado bem mais na página da nossa RADIO LAM que fica neste link: https://www.facebook.com/groups/148373463830194 . Está caminhando para 2 mil membros. Em tempo, decidi que o endereço permanente da rádio é www.radiolamwixsite.com/24horas .

Não só posts de música, mas muitas reflexões a respeito da vida, dos astros, dos foguetes, do amor. O Facebook devolveu a amizade de algumas pessoas importantes em minha vida que, por algum deslize de ambos, se afastaram e sumiram.

Nessa linha escrevi uma frase do Daniel Filho: “Não há nada que com o tempo não se torne ridículo”. O prazer de recuperar uma amizade profunda é imensurável como as auroras boreais, os furacões, os grandes solos de piano, o brilho de Vênus numa noite de verão.