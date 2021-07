Aos 90 anos e ativo na dublagem, Isaac Bardavid relembra momentos da carreira e faz revelações

Na última terça-feira, dia 29, foi comemorado no país o Dia do Dublador. E um ilustre niteroiense tem participação fundamental na história da dublagem brasileira. Com 90 anos de idade e mais de 60 na dublagem, não tem como não se lembrar de Isaac Bardavid sem associar a voz dele a Wolverine, dos X-Men; Esqueleto, de He-Man; e ao Tigrão, da turma do Ursinho Pooh.

Extremamente atencioso e educado, o ator também tem a sinceridade na mesma proporção durante a entrevista que concedeu ao jornal A Tribuna. Quando questionado qual o segredo para se manter ativo no trabalho da dublagem aos 90 anos, ele responde de forma bem-humorada e prossegue com uma fala sincera:

“Olha, o segredo para chegar bem aos 90 anos é não morrer antes (risos). Esse é o único segredo. Agora quanto à disposição em dublar, sendo honesto, já não é tanta como era antes. Eu tenho uma dificuldade respiratória bem grande, já não enxergo muito bem. Enfim, não tem como chegar a atual idade sem pagar um certo preço. Mas de uma forma geral me sinto bem. Quando me sinto muito cansado, dou uma dormidinha para relaxar. Fora isso, estou muito bem, graças a Deus!”, contou de forma honesta.

Apesar de inúmeros avanços na dublagem, ele acredita que a principal mudança na área está entre “os que mandam e os que são mandados”. Naturalmente, Bardavid recorda de como era difícil o trabalho da dublagem na época em que começou. Recordando que todos estavam reunidos em torno de um único microfone, o dublador lembra que era fundamental errar o menos possível, pois bastava uma pessoa errar para todo o resto do trabalho ficar comprometido.

Amor pela Niterói dos anos 50 e 60

Isaac Bardavid assume com orgulho que nunca quis se mudar de Niterói, mesmo quando tinha que terminar alguma gravação no Rio de madrugada. Mas ele relembra com saudade de uma época onde, para ele, a cidade era muito melhor, entre os anos 50 e 60. E mesmo quando fez sucesso em papéis como o de Francisco, um dos vilões da novela “A Escrava Isaura”, de 1976, ele nunca abriu mão de morar na Cidade Sorriso.

Mais uma vez afirmando de maneira sincera, ele reconhece não saber o que o levou a continuar morando na cidade, mas recorda alguns apertos que passou nessa época.

“Niterói dos anos 50 e 60 não existe mais. A cidade daquela época era muito melhor, era um privilégio morar aqui naquela época. E mesmo com os trabalhos acontecendo no Rio, eu me habituei a ficar aqui. Não foram poucas vezes em que eu terminava uma gravação no Rio umas onze e meia da noite e só voltava para casa às seis da manhã. Como não tinha carro, eu dependia de ônibus e barca. Só que nesse horário já não existia condução, então só conseguia chegar no dia seguinte”, recorda Bardavid, que assume nunca ter tido vontade em frequentar restaurantes com outros colegas e “nem jogar baralho” com atores que contracenavam com ela na novela exibida pela TV Globo na ocasião.

Ainda sobre Niterói, mesmo reconhecendo que a cidade não é a mesma da época em que viveu, ele se refere ao município com muito carinho pelos laços familiares que construiu no local, citando a esposa, os filhos e os netos, todos niteroienses.

Recusa em ser retratado em uma biografia

No ano de 2020, o ator e dublador Orlando Drummond foi tema de uma biografia, Orlando Drummond Versão Brasileira, escrito pelo jornalista carioca Vítor Gagliardo. Questionado se gostaria de ser retratado em um livro biográfico tal qual seu colega – a quem destina inúmeros elogios -, Bardavid dá uma resposta surpreendente.

“Já me fizeram essa proposta, mas eu recusei. Acredito que seria uma arrogância da minha parte aceitar isso. Não sei se minha vida interessa a alguém. Participei de uma live que foi feita em homenagem a mim e é muito gratificante receber esse carinho. No mundo da dublagem tem muitas pessoas que gostam do meu trabalho e isso me deixa lisonjeado. Mas eu me sinto fora desse mundo, não é algo que me atraia. Porém sempre há tempo de se pensar a respeito. Quem sabe?”, finaliza o ator e dublador niteroiense.

Gabriel Gontijo