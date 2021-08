Aos 84 anos, morre o ator Paulo José

O ator Paulo José, de 84 anos, morreu hoje (11) depois de ficar 20 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro, por causa de uma pneumonia. O ator deixa mulher e quatro filhos: Ana, Bel e Clara Kutner, de seu relacionamento com a atriz Dina Sfat, além do ator Paulo Henrique Caruso.

O ator estava longe da TV há 7 anos depois de fazer o papel de vovô Benjamin na novela Em Família. Na trama, ele era o pai de Virgílio, interpretado pelo ator Humberto Martins e, como na vida real, seu personagem sofria de Mal de Parkinson, doença que o acompanhou por mais de 20 anos.

Paulo José Gómez de Souza nasceu em Lavras do Sul, interior do Rio Grande do Sul, em 20 de março de 1937. Teve o primeiro contato com o teatro ainda na escola, iniciando a carreira no teatro amador anos mais tarde, em Porto Alegre. No início dos anos 60, Paulo José foi morar em São Paulo e começou a trabalhar no Teatro de Arena, onde exerceu diferentes funções.

Seu primeiro grande personagem na telinha foi o mecânico-inventor Shazan, que formava uma dupla bem humorada com Xerife, personagem de Flávio Migliaccio, na novela ”O primeiro amor” (1972), de Walther Negrão.

Ao longo de mais de 60 anos de carreira, atuou em mais de 20 novelas e minisséries, entre elas ”Tieta” (1989), de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares; ”Araponga” (1990), de Dias Gomes, Ferreira Gullar e Lauro César Muniz; ”Vamp” (1991), de Antonio Calmon; ”Senhora do destino” (2004), de Aguinaldo Silva; ”Um só Coração” (2004) e ”JK” (2006), minisséries de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira; ”Caminho das Índias’ (2009), de Gloria Perez; e ‘Morde & Assopra’ (2011), de Walcyr Carrasco.