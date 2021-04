Aos 84 anos, morre Agnaldo Timóteo

O cantor Agnaldo Timóteo morreu, na manhã deste sábado (3), aos 84 anos, no Rio de Janeiro, vítima da Covid-19. O cantor estava internado na UTI do Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, desde o dia 17 de março.

A família disse em nota que “temos a convicção que Timóteo deu o seu Melhor para vencer essa batalha e a venceu! Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações!”.

O artista chegou a receber a segunda dose da vacina contra o coronavírus, mas sem saber, já estava infectado com o vírus.

Para tratar a doença, o artista precisou ser intubado dez dias depois da sua internação. Em comunicado, a equipe médica informou que “por se tratar de uma doença traiçoeira, altos e baixos, a idade e com o intuito de tentar preservar a evolução positiva clínica e laboratorial até o momento e tentar melhorar a lenta recuperação dos pulmões, Timóteo necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, a partir de hoje às 7 horas manhã, para ser tratado de forma mais segura”.

Segundo a família, o último evento público que Agnaldo Timóteo participou foi a live ‘Superação e Fé’, realizada no dia 20/01/21. Agnaldo mesmo conhecendo o mundo todo, não conhecia o Cristo Redentor e a sua primeira e única vez no local, foi por uma causa nobre, cantar e arrecadar mantimentos para os necessitados que ficaram sem teto durante a pandemia.

Nascido em Caratinga, município do interior de Minas Gerais, Agnaldo Timóteo Pereira iniciou a carreira, no Rio de Janeiro, como intérprete de versões de sucessos internacionais. Ao longo da carreira recebeu diversos prêmios além de ter sido recordista de vendas de discos. Timóteo, além de ser conhecido pela voz forte e canções de sucesso, será lembrado também por peculiaridades, como quando passeava com um carro todo rosa pelas ruas do Rio de Janeiro, que mandou emplacar em Timóteo (MG).

A última entrevista do cantor foi para o programa “De Frente com Elas”, da Super Rádio Tupi, em janeiro de 2021.