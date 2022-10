Ao lado de Freixo e Rodrigo, Lula faz campanha em São Gonçalo

A caminhada de campanha candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) levou milhares de pessoas às ruas do bairro Zé Garoto, em São Gonçalo, no começo da tarde de hoje. O petista esteve acompanhado dos candidatos derrotados ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves (PDT) e Marcelo Freixo (PSB).

Antes do evento, o petista concedeu entrevista coletiva em um hotel, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Os eleitores de Lula cantavam músicas de campanha do ex-presidente e também atacavam opositores do candidato. Os principais alvos eram o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) e o prefeito da cidade, Capitão Nelson (PL).

“É uma alegria fazer essa caminhada aqui em São Gonçalo. Quero agradecer a cada pessoa que está aqui. No dia 30 de outubro vamos derrotar o Bolsonaro. É importante desfazer as mentiras contadas todos os dias ao povo brasileiro. Sei do sofrimento de São Gonçalo há cinco anos sem aumento real no salário mínimo”, disse Lula.

Fotos: Vítor d’Avila

Na entrevista coletiva que aconteceu durante a manhã, horas antes da agenda em São Gonçalo, o tom também foi de ataques a Bolsonaro. Lula disse achar impossível que o candidato do PL tire a diferença demonstrada pelas pesquisas de intenção de voto. Além disso, ele acusou o adversário de estar fazendo uma campanha baseada em mentiras.

“Eu acho impossível ele tirar a diferença em uma semana, mesmo com as loucuras que ele faz. Vamos seguir nossa campanha. Vou continuar visitando os estados. Ninguém estava preparado para enfrentar a monstruosidade de uma rede mentirosa. Ele mente com a maior desfaçatez. O cara é um mentiroso muito profissional nas mentiras”, disse.

Segurança pública

Em relação aos problemas de segurança pública vividos pelo estado do Rio de Janeiro, Lula reforçou a ideia de criar um ministério voltado exclusivamente à área. Novamente, ele aproveitou o tema para criticar Bolsonaro, no que diz respeito a decretos que flexibilizaram a aquisição de armas de fogo.

“Nós temos no nosso programa a proposta de criar o Ministério da Segurança Pública para que a gente possa combater o tráfico de armas e drogas. O Brasil tem 3 mil quilômetros de fronteira com a Bolívia e o presidente de lá estava preocupado com o tráfico de armas e drogas na fronteira. Os decretos do Bolsonaro liberaram armas para todo mundo e quem está comprando não são pessoas de bem”, completou.

“Bando de filha da p…”

Foi em São Gonçalo que, dois dias antes do evento de Lula, o prefeito Capitão Nelson, durante comício de Jair Bolsonaro, xingou as cidades de Niterói e Maricá de “bando de filha da p…”. Ontem, os prefeitos de Niterói, Axel Grael (PDT), e de Maricá, Fabiano Horta (PT), estiveram no município acompanhando Lula. Grael comentou sobre o caso e disse que “isso é coisa de quem não tem educação”.

Fotos: Vítor d’Avila

“A expectativa é de vitória do Lula. O Lula ganhou em Niterói e a única cidade que teve como resultado a liderança de um candidato da esquerda para governador. Niterói tem tradição de militância, de atuação, e agora a gente está trabalhando muito em Niterói e também nas cidades da região para que a gente aumente a vantagem em Niterói e vire o voto nos outros municípios. [Em relação a Capitão Nelson] quem não tem razão, quem não tem educação faz isso”, disse.

A fala do prefeito gonçalense também foi alvo de críticas de Carlos Lupi, presidente nacional do PDT, partido que teve Ciro Gomes como candidato no primeiro turno. Lupi disse que Capitão Nelson precisa “deixar de ser capitão e ser mais cidadão”. Além disso, o pedetista demonstrou confiança numa boa votação de Lula em São Gonçalo.

“Eu acho que o Lula vai ganhar essa eleição com uma diferença maior do que no primeiro turno. São Gonçalo, que é o segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro, mostra isso. Essa vibração, esse calor humano. Isso é prova de que o Lula representa o povo brasileiro que quer mais justiça, mais democracia. [Capitão Nelson] tem que deixar de ser capitão e ser mais cidadão. Nós não somos tropa dele”, disse.

Rivais unidos

Durante a eleição para governador, Rodrigo Neves e Marcelo Freixo trocaram farpas e acusações, almejando a vaga num segundo turno que acabou não ocorrendo. Na eleição presidencial, o trabalhista e o socialista uniram forças para dar palanque a Lula no estado. Neves, em seu discurso, exaltou os feitos de Lula na época de seu governo.

“Essa é a caminhada da gratidão, do reconhecimento a quem gerou 200 mil empregos em São Gonçalo e região. São milhões de famílias que estavam empregadas e depois de quatro anos de desgoverno São Gonçalo sofre com o desemprego. A primeira escola técnica federal. de São Gonçalo foi o presidente Lula que inaugurou”, disse Rodrigo Neves.

Freixo afirmou que a união com Rodrigo tem como objetivo transferir os votos que ambos tiveram para Lula. O ex-candidato do PSB ao Palácio Guanabara recordou que eles somaram, juntos, metade da votação para governador na cidade. Por fim, o político apontou necessidades que a cidade possui como educação e segurança pública.

“Queremos de volta a indústria naval de São Gonçalo. Lula conhece a realidade desse povo para trazer educação e segurança pública. Rodrigo e eu, juntos, tivemos a metade dos votos de São Gonçalo e sabemos que esse povo merece ser governado por Lula”, acrescentou.