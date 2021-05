Anvisa tem prazo determinado para detalhar pendentes da Sputnik V

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tem o prazo de 48 horas para informar quais documentos estão faltando para análise definitiva do pedido de autorização para importação e aplicação da vacina Sputnik V, usada na imunização contra a covid-19. A determinação foi do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski.

“Preliminarmente, informe a Anvisa, em 48 horas, de maneira pormenorizada, quais os documentos faltantes para uma análise definitiva do pedido de autorização excepcional e temporária de importação e distribuição da vacina Sputnik V, subscrito pelo estado do Maranhão, sem prejuízo de franquear-lhe, de imediato, o pleno acesso aos autos do Processo SEI no 25351.908872/2021-00, o qual, segundo alega, tem sido obstado pela agência”, decidiu.

A autorização para a importação e uso emergencial do imunizante russo foi negado pela Anvisa em 26 de abril, depois de analisar os documentos recebidos e encontrar uma série de problemas, entre eles, a falta de alguns documentos e a presença de adenovírus com capacidade de replicação no corpo dos pacientes que receberem doses da vacina.