Anvisa reitera que nenhuma vacina contra a Covid 19 foi liberada ainda no país

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reiterou que nenhuma vacina contra o novo coronavírus foi liberada até o momento, e que recebeu a denúncia sobre a venda do falso medicamento em Niterói. “A denúncia foi apresentada no último dia 25 de setembro, e no mesmo dia houve avaliação e encaminhamento formal para a Direção Geral da Polícia Federal”. Segundo a agência reguladora, uma empresa estava vendendo o imunizante falsificado e dizendo que se tratava da vacina em desenvolvimento pela Universidade de Oxford e pela AstraZeneca.

Até a liberação, a Anvisa pede que não seja adquirido nenhum suposto imunizante contra a doença. “Existem no Brasil vacinas contra a Covid-19, exclusivamente para uso em estudos clínicos. Não há permissão para comercialização e distribuição dessas vacinas”, disse a nota. Ainda em fase de testes e sem aprovação para venda no Brasil, a vacina desenvolvida pela AstraZeneca, em parceira com a Universidade de Oxford, é tida pelo governo brasileiro como uma das principais apostas para a imunização contra o Covid-19. Por enquanto, apenas voluntários estão recebendo uma dose do imunizante e de forma controlada pelas instituições responsáveis.

O Ministério da Saúde afirma que acompanha mais de 200 estudos contra a doença no país. “Não serão economizados esforços para disponibilizar aos brasileiros, tão cedo quanto possível, uma vacina eficiente – em quantidade e qualidade para atender a população”, disse a pasta, em nota.

No último dia 8, agentes federais realizaram buscas em uma empresa situada no Centro de Niterói, que anunciava a venda de vacina contra a Covid-19. A investigação teve início a partir de uma denúncia recebida pela Anvisa. A empresa investigada não possui qualquer tipo de autorização ou de convênio com as autoridades sanitárias, ou com a empresa desenvolvedora da vacina para atuar no processo de desenvolvimento ou comercialização da vacina.