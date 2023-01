Anvisa recolhe produtos para cabelo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a restrição e o recolhimento de quatro pomadas capilares para modelar tranças. Ao todo, a venda de 11 pomadas modeladoras está suspensa .

De acordo com a Anvisa, os produtos são alvo de investigação devido a relatos de pacientes sobre a ocorrência de eventos adversos graves após o uso. Todos esses produtos podem oferecer risco à saúde. Confira a lista:

Pomada Capilar Condicionante Modeladora Fixadora Studio Hair Tranças Muriel/ Studio Hair Onduladas Muriel/ Fixadora Studio Hair Tranças Muriel/ Condicionante Modeladora Studio Hair Extra Forte Muriel: Interdição cautelar

Pomada Capilar Incolor Elfa: Interdição cautelar

Pomada Modeladora Be Black: Suspensão da comercialização, distribuição, fabricação e uso, assim como o recolhimento

Pomada Modeladora Master Hair: Proibição da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda, uso, assim como o recolhimento

A Anvisa explica que a interdição do produto é uma medida cautelar que visa proteger a saúde da população em caso de risco à saúde e que permanece vigente enquanto são realizados testes, provas, análises ou outras providências são requeridas para investigação mais aprofundada do caso.

No caso de o consumidor ter um dos produtos em casa, a recomendação é que não o utilize e entre em contato com a empresa para verificar a forma de devolução.



Se o produto já tiver sido usado, em caso de qualquer efeito adverso, o conselho da agência é procurar imediatamente o serviço de saúde e informar a Anvisa pelas páginas de cidadão e profissional que maneja o produto ou de ermpresas e profissionais da saúde.