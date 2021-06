Anvisa libera aplicação de vacina da Pfizer em maiores de 12 anos

Anvisa autorizou a indicação da vacina Comirnaty, da Pfizer, para crianças com 12 anos de idade ou mais. Com isso, a bula da vacina passará a indicar esta nova faixa etária para o Brasil. Antes a Pfizer só era recomendada para adolescentes a partir dos 16 anos, e agora é o único imunizante que pode ser aplicado em menores de 18 anos no Brasil.

Segundo Anvisa a ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo. A vacina da Pfizer foi a primeira a receber o registro definitivo para vacinas Covid-19 no Brasil.

Os para ampliação do público alvo foram feitos no exterior mas a normativa passa a valer no brasil após avaliação da Anvisa.