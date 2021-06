Anvisa deve aprovar vacinas russa e indiana após pressão

A 9ª Reunião Pública Extraordinária da diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi marcada para amanhã (4) e tem na sua pauta os pedidos de autorização excepcional e temporária para importação e distribuição das vacinas Covaxin e Sputnik V.

As maiores restrições são em relação à vacina russa, a Sputnik V, que segundo os analistas não teria avançado no sentido de superar as restrições apresentadas anteriormente pela agência. A indiana Covaxin sofre menos restrições, mas também não atendeu a todos os critérios da área de Medicamentos.

Os diretores dispostos a votar a favor avaliam que os pedidos de autorização para importação e distribuição podem ser aceitos, em caráter excepcional e temporário, desde que sejam explicitadas algumas condições, que ainda estão em discussão.

A maior pressão pela aprovação do pedido de distribuição e comercialização da vacina Sputnik V parte do consórcio de governadores, a maioria de oposição ao governo.

A negociação da vacina com estados, com o Ministério da Saúde e com entidades interessadas no produto pode chegar a US$ 300 milhões.

O presidente da Anvisa, almirante Barra Torres, tem sofrido pressões diretas. Ele foi alvo de notificação extrajudicial do escritório de advocacia Bottini & Tamasauskas, que já atuou em defesa do petista e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad.

No caso desta notificação contra Barra Torres, o escritório representa a “Vacina Humana”, subsidiária do Fundo Soberano Russo para a venda ao Brasil de 150 milhões de doses da Sputnik V.

Barra Torres tem dito a funcionários da Anvisa que pensa em se declarar sob suspeição devido à ação do escritório de advocacia que os bolsonaristas classificam como petista. Caso ele se declare suspeito, a expectativa na Anvisa é que a votação fique em três a favor e um contra a vacina russa e três a favor e dois contra a indiana.