Testes com vacina CoronaVac são novamente autorizados pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na manhã de hoje, a retomada dos testes com a vacina CoronaVac, produzida por meio de uma parceria entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan. A suspensão dos testes ocorreu na segunda-feira (9), após o órgão paulistano registrar a morte de um paciente de 33 anos.

Após relatar o “evento adverso grave”, o Instituto alegou que o óbito não teve relação com o coronavírus. Na terça-feira (10), o governo de São Paulo informou que o voluntário da vacina morreu após ter cometido suicídio. A suspensão dos testes com a CoronaVac pela Anvisa chegoui a ser comemorada pelo presidente Jair Bolsonaro, e reascendeu a disputa entre a União e o governo de São Paulo em relação ao imunizante. O estudo clínico havia sido paralisado pela Anvisa na noite de segunda-feira, alegando a ocorrência de um “evento adverso grave” com um voluntário do estudo. A suspensão pegfou de surpresa o governo de São Paulo.

Na terça (10), o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, chegou a afirmar que era impossível a relação entre o “evento adverso grave”. Mais tarde, surgiu a informação, de acordo com o Instituto Médico Legal (IML) que o evento teria sido um suicídio cometido pelo voluntário, que integrava o grupo que fazia parte do estudo conduzido pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). Em nota publicada hoje, a Anvisa afirma que a causa do “evento adverso” que levou à paralisação do estudo clínico ainda está em investigação, e que o boletim de ocorrência relacionado à causa dele foi enviado para a agência, pelo Butantan, às 23h43 de terça-feira (10).

“A Anvisa entende que tem subsídios suficientes para permitir a retomada da vacinação e segue acompanhando a investigação do desfecho do caso para que seja definida a possível relação de causalidade entre o EAG (evento adverso grave) inesperado e a vacina”. A nota explica que a Anvisa “não está divulgando a natureza” do evento que paralisou os testes com“ respeito à privacidade e integridade dos voluntários de pesquisa”.