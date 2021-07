Anvisa autoriza aplicação da Butanvac em voluntários

Foi autorizado o início da vacinação dos voluntários que fazem parte do estudo clínico da vacina Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a decisão foi tomada após reunião entre a equipe técnica com o instituto, na qual foram apresentados os dados pendentes para o início dos testes.



O imunizante será aplicado em duas doses, com um intervalo de 28 dias entre cada uma. Serão 400 pessoas participando da primeira etapa. Apesar de 93 mil pessoas terem se candidatado para os testes, a previsão é de que as fases clínicas 1 e 2 contarão com seis mil voluntários acima de 18 anos.

O estudo deve ser realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP.

O protocolo clínico da Butanvac foi aprovado pela Anvisa no dia 9 de junho. Os testes clínicos em humanos foram aprovados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) no dia 1º de julho.