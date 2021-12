ANTT inicia “Operação Fronteira”

A Agência Nacional de Transportes Terrestres iniciará, nesta segunda-feira (13), uma operação em nível nacional denominada “Operação Fronteira”, com foco na fiscalização do transporte rodoviário internacional de cargas e passageiros, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e de outros órgãos nas fronteiras com os seguintes países: Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, , Venezuela e Guiana.

O objetivo da operação é assegurar aos usuários a adequada prestação de serviços de transportes terrestres e com foco principal na regularidade e conformidade do transporte rodoviário internacional de cargas e passageiros, além de atuar também no combate ao transporte clandestino.

A ação acontece até o dia 17/12 e ocorre em 14 cidades localizadas em regiões de fronteira ao longo do Brasil.