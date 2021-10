ANTT inicia operação conjunta nas estradas durante feriadão

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) iniciou a Operação Centauro para combater o transporte não autorizado de passageiros. A ação ocorre em 27 pontos estratégicos, nas principais rotas do transporte clandestino no pais. A fiscalização contará com apoio de outros órgãos da administração pública como a Policia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias militares estaduais.

A escolha desta data é em decorrência do acréscimo de fluxo de transporte irregular no período, em função do feriado prolongado de 4 dias, dia de nossa Senhora Aparecida, concomitante com o dia das crianças, que também se comemora no dia 12 de outubro.

A ANTT alerta à população dos riscos em um transporte não autorizado, justamente pela precariedade dos veículos, que não oferecem segurança, com motoristas cansados, ou não treinados, e pelo aumento do risco de contágio pela Covid-19.