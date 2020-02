Antônio Pedro realizou 142 mil consultas em 2019

Aumento nos atendimentos foi de mais de 10% a mais em comparação com 2018

Segundo dados contidos no balanço de 2019, o Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap) realizou 141.972 consultas ambulatoriais no último ano, cerca de 10% a mais que em 2018 (128.881). A unidade hospitalar é considerada na hierarquia do SUS como hospital de nível terciário e quaternário, ou seja, unidade de saúde de alta complexidade de atendimento em Niterói.

O número total de procedimentos no hospital foi de 921.680, em 2019. Neste ano, foram realizados 68.392 tratamentos, 3.139 cirurgias e 6.608 internações. Os exames também tiveram números expressivos: os laboratorias/coleta de material chegaram a 585.095; já os por imagem/especialidades/outros alcançaram 103.430. O Huap atuou em 383 partos, sendo 68% cesáreos (260) e 32% normais (123). Em comparação a 2018, todos os procedimentos acima citados realizados no hospital tiveram crescimento em 2019, alcançando um total de 7,6%. O destaque ficou para os tratamentos, que aumentaram em 15%, seguidos pelas cirurgias (11%) e pelos exames (7%). Partos e internações vêm logo depois, com 5% a mais cada um, aproximadamente. Os dados são do DATASUS/TABWIN.

O hospital atende a população da Região Metropolitana II, que engloba, além de Niterói, as cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua área de abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de habitantes. De acordo com Tarcisio Rivello, Superintendente do hospital, a contratualização do Huap com a Ebserh teve grande importância no aumento no número de procedimentos. “O hospital teve a possibilidade de fazer uma reestruturação organizacional, aumentando a eficiência na assistência e melhor administrando os gastos em material hospitalar e fármaco. Procuramos sensibilizar e levar melhoria aos registros dos procedimentos hospitalares. Para 2020, espero, no mínimo, manter os números, mas com perspectiva de crescimento, sempre observando erros e acertos. Vamos continuar fortalecendo a gestão da assistência”, completou.

Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap/UFF) faz parte da Rede Hospitalar Ebserh desde abril de 2016. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais.