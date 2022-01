Antigo prédio da Secretaria de Fazenda do estado passa por vistoria

O imponente prédio da Secretaria de Estado de Fazenda, na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói, que ocupa quase um quarteirão, pode estar mais perto de ser revitalizado. Uma vistoria foi realizada no local por técnicos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) para que este possa ser preparado para receber uma nova destinação. A informação foi confirmada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

No final de 2021, o espaço teve suas portas principais e janelas concretadas para evitar ainda mais depredação do imóvel. O local é reduto constante de moradores de rua e usuários de drogas, que já quebraram os tijolos para conseguirem entrar após a concretagem. Os portões foram quebrados com a ação do tempo, e muito lixo é acumulado na parte externa da antiga secretaria. Uma parte do muro também quebrou e uma área foi isolada.

Em nota, o Estado garantiu que o prédio está inserido em um projeto da Seplag para promover o uso adequado de imóveis que não estão sendo utilizados. O trabalho deve ser iniciado ainda neste ano.

As promessas para o espaço, ao longo do tempo, são inúmeras. No passado, o Governo do Estado já tinha anunciado a inclusão do imóvel no Programa de Ocupação Cultural (POC). Em 2018, foi dito que o projeto transformaria o local em um complexo de cultura, com salas de leituras e espaço multicultural: variadas linguagens artísticas no âmbito das artes cênicas, do audiovisual, das artes visuais, e espaços de memória. Ainda de acordo com a Secretaria estadual de Cultura, a coordenação seria da própria pasta, sob gestão compartilhada com prefeituras, instituições culturais sem fins lucrativos, ou da iniciativa privada.