Antigo Carrefour vai virar loteamento

A área onde funcionava o antigo supermercado Carrefour, no Centro de Niterói, dará lugar a um loteamento com 32 lotes. Hoje (12), um banner foi instalado na parte externa do galpão anunciando o futuro “Loteamrnto Vila do Mar”.

O anúncio afima que as obras começarão em breve, sem, no entanto, especificar uma data. O local será dividido em 32 lotes tendo entre 1,5 mil e 2 mil metros quadrados cada, além de receber nova urbanização.

Parte das informações já tinham sido antecipadas, em setembro deste ano, pela secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa. De acordo com ela, poderão ser construídos estabelecimentos comerciais, com intuito de ampliar a visibilidade do Caminho Niemeyer. Monassa deu detalhes sobre qual será a cara da região, nos próximos anos.

Área ficou abandonada durante anos – Fotos: Vítor d’Avila

“Ali são quadras e glebas privadas. Aquela grande área do Carrefour, que tem o posto de gasolina, vai ser dividida em oito, com uma rua no meio, para pedestres. As ruas Marquês de Caxias, Saldanha Marinho e Froes da Cruz, vão ligar ao outro lado, dando maior acessibilidade ao Caminho Niemeyer”, disse.

Além disso, existe outro projeto para a localidade. O posto de gasolina que fica no canteiro central da Avenida Visconde do Rio Branco deverá dar lugar a um ponto de ônibus. A ideia é aumentar a fluidez do trânsito. Contudo, a secretária ponderou que o projeto ainda está em análise no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

“Há outra obra, que também está no Tribunal de Contas, entre o Mercado São Pedro e as Barcas, onde haverá uma linha expressa, passando a parada de ônibus para o meio. Já acabou o contrato daquele posto de gasolina, que irá sair. O canteiro central, que é bem largo, passará a ser uma pista de entrada e saída”, prosseguiu.

Procurada, a Prefeitura de Niterói ainda não se manifestou. Assim que o fizer, este texto será atualizado.