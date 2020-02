Antiga sede do colégio Itapuca será escola municipal

A Prefeitura de Niterói vai implantar mais uma escola municipal neste ano. O imóvel na Rua Noronha Torrezão, 373, em Santa Rosa, onde funcionava o Colégio Itapuca será desapropriado. O objetivo é usar o espaço para atender crianças e adolescentes, com a implantação de um centro de educação pública com cursos profissionalizantes gratuitos para jovens da região.



A secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Flávia Monteiro de Barros, explica que a nova unidade de ensino se insere numa política de investimentos que tem como foco a ampliação de oferta de vagas e o compromisso com a educação pública de qualidade.



“Ficamos muito felizes com a entrega de mais um espaço que vai beneficiar moradores de Santa Rosa, Fonseca e Cubango”, destaca.



A previsão é que a elaboração do projeto de reforma e revitalização do espaço, que já conta com estrutura de salas de aula, comece neste semestre. A estimativa é que no final do segundo semestre as obras sejam concluídas.

“Durante muitos anos, ali funcionou uma das escolas mais tradicionais de nossa cidade. O equipamento que será construído vai contribuir para a educação de nossas crianças e também preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho”, frisa Bruno Ribeiro, presidente da Fundação Municipal de Educação.



A nova escola vai integrar a Rede Municipal de Educação, que já possui 93 unidades, sendo 43 de Educação Infantil (Umei) e 50 de Ensino Fundamental. Apenas em 2020, já foi inaugurada a Umei Vale Feliz, no Engenho do Mato, e será entregue a Umei do Capim Melado, na Ititioca, Zona Norte de Niterói.