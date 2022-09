ANS suspende venda de 70 planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde (ANS) comunicou nesta segunda-feira (26) a suspensão da comercialização de 70 planos de saúde por conta de reclamações sobre a cobertura assistencial.

Com o total de 37.936 reclamações somente no segundo trimestre de 2022, o programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento analisou o caso e tratou de agir para a mudança desse fator. Ao todo, são 70 tipos de convênios médicos, de 13 operadoras. Do total de suspensos, 45 são da Amil.

A suspensão entrará em vigor a partir do dia 30 de setembro, e somente será revertido se as operadoras melhorarem os resultados do monitoramento no trimestre seguinte. As reclamações se tratam de descumprimento de prazos máximos para realização de consultas, exames e cirurgias ou negativa de cobertura assistencial. De acordo com a agência, os planos somam 1,6 milhão de clientes, que ainda estão cobertos.

A lista dos planos que levaram a suspensão está disponível no link, site da agência, assim como a lista dos 40 que obtiveram melhora do desempenho após um período de suspensão e agora se encontram liberados para comercialização.