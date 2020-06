ANS determina que planos de saúde realizem teste rápido para Covid-19

Passa a valer a partir desta segunda-feira, dia 29, a resolução publicada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que obriga os planos de saúde a cobrir a realização do teste sorológico, conhecido como teste rápido, para detectar o novo coronavírus.

O exame sorológico tem por finalidade detectar a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após exposição ao vírus, sendo indicado a partir do oitavo dia de início dos sintomas.

Antes desse período, o recomendado é que se faça o teste de biologia molecular, chamado RT-PCR, que indica se o vírus está agindo no organismo do paciente. Este exame já faz parte da cobertura obrigatória determinafa pela ANS quando o paciente tem um quadro suspeito ou provável da doença.

Já o teste rápido tem agora cobertura obrigatória quando o paciente apresentar casos de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Em comunicado, a ANS informou que publicou a resolução durante a reunião da Diretoria Colegiada, na última quinta-feira. A medida atende decisão judicial relativa a uma ação civil pública.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou como uma das principais deficiências do Brasil no combate à pandemia a baixa capacidade de realizar testes. Como consequência, a subnotificação dos casos dificulta a implementação de políticas públicas para o combate à Covid-19. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de casos confirmados e de mortes da doença.