ANS determina que planos de saúde cubram testes rápidos

Os planos de saúde estão obrigados a fornecer cobertura para realização dos chamados ‘testes rápidos’ de detecção da Covid-19. Eles utilizam o método de detecção do vírus através de antígeno e são encontrados, geralmente, em farmácias.

A decisão, foi tomada nesta quarta-feira (19), em reunião extraordinária realizada Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), através da edição de uma nova Diretriz de Utilização (DUT). O tema estava previsto para ser discutido pela ANS em 2022. Mas a nova onda de contágios antecipou o debate.

O procedimento foi incluído no rol de coberturas obrigatórias após análise do impacto epidemiológico da variante Ômicron. O atual cenário é de rápida transmissão viral, com aumento abrupto de casos novos.

Até então, as operadoras somente estavam obrigadas a cobrir os exames RT-PCR, considerado o padrão-ouro para detecção da Covid-19, e os testes sorológicos por pesquisa de anticorpos IGG ou anticorpos totais.

QUEM TEM DIRIETO

Somente pacientes sintomáticos terão direito à cobertura da testagem rápida pelos planos de saúde. Será necessária a solicitação do médico assistente. O teste deve ser entre o 1º e o 7º dia desde o início dos sintomas relacionados à Síndrome Gripal (SG). Deverão estar, com, pelo menos, 2 dos seguintes sintomas: febre, calafrios, dor de garganta, coriza, distúrbios olfativos e degustativos.

Também terão direito aqueles que tiverem sintomas da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Dispneia ou desconforto respiratório; pressão persistente no tórax; saturação menor de 95% em ar ambiente; ou coloração azulada nos lábios ou rosto são os seus indicadores.

Para crianças, há de se considerar também como sintoma de SG a obstrução nasal.

Já no caso dos idosos, síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

EXCLUÍDOS DE COBERTURA

A cobertura não abrange os menores de 2 anos de idade, que deverão ser diagnosticados com o teste RT-PCR, cuja cobertura já é assegurada. Assintomáticos, de caso já confirmado; pessoas que tenham obtido resultado positivo em exame RT-PCR ou teste antígeno nos últimos 30 dias; e pessoas cuja prescrição tenha finalidade de rastreamento da doença, retorno ao trabalho, controle de cura ou suspensão de isolamento.