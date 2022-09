ANS determina que planos cubram teste para varíola dos macacos

O teste para diagnóstico da varíola dos macacos foi incluído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no rol de procedimentos que devem ter cobertura garantida pelos planos de saúde privados. A medida consta de uma nova resolução normativa aprovada em 19 de setembro.

Os planos deverão cobrir os testes dos beneficiários que apresentarem indicação médica. O exame é realizado a partir de amostras de fluidos coletados diretamente de lesões que se manifestam na pele, usando um swab (cotonete estéril seco). Com estas análises se detecta a presença do vírus.

A incorporação do teste faz parte do processo dinâmico de revisão do rol, que já foi modificado 12 vezes este ano, garantindo a cobertura obrigatória de 11 procedimentos e 20 medicamentos. Essa inclusão complementar foi feita de forma extraordinária devido o cenário da doença atualmente no país que está entre os seis com maior número de casos confirmados no mundo.

A varíola dos macacos é endêmica em regiões da África e se tornou uma preocupação sanitária devido a sua disseminação por diversos países desde maio. No Brasil, eram 7.019 casos e duas mortes, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, na terça-feira (20). Em julho, a OMS declarou a doença como emergência de saúde pública de interesse internacional.

Em todo estado do Rio, até esta quarta-feira (21), de acordo com o informe epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, são 964 casos confirmados e 408 em investigação, sendo 95% dos casos com ocorrência em pessoas do sexo masculino. A doença tem se manifestado em pessoas na faixa 25 a 40 anos.

No Brasil, o Ministério da Saúde, por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) Nacional, realiza a vigilância de doenças, agravos e eventos de saúde pública com potencial para constituição de emergência em saúde pública. Em nota informou que até o momento, o Brasil registra 7.115 casos confirmados de varíola dos macacos nos estados de São Paulo (3.548), Rio de Janeiro (964), Minas Gerais (446), Distrito Federal (241), Goiás (415), Bahia (103), Ceará (247), Rio Grande do Norte (67), Espírito Santo (64), Pernambuco (118), Tocantins (9), Amazonas (75), Acre (1), Rio Grande do Sul (169), Mato Grosso do Sul (88), Mato Grosso (59), Santa Catarina (232), Paraná (174), Pará (29), Alagoas (12), Maranhão (13), Paraíba (17), Piauí (10), Roraima (4), Rondônia (3), Amapá (2) e Sergipe (6); e (2) mortes.

Sabe-se que a cepa detectada nos países do atual surto é considerada de baixa letalidade, 1% a 3%. Endêmica da África Ocidental, produz geralmente quadros clínicos leves e é causada por um poxvírus do subgrupo orthopoxvírus, assim como ocorre por outras doenças como a cowpox (infecções em roedores, animais domésticos como o gato e em bovinos, nos quais causam a redução da produção de leite) e a varíola humana, erradicada no Brasil em 1980 após campanhas massivas de vacinação.

Kit Molecular da FioCruz é aprovado pela ANVISA

A Fiocruz, por meio do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), recebeu da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na terça-feira (20/9), o registro definitivo do Kit Molecular Multiplex OPXV/MPXV/VZV/RP para diagnóstico de monkeypox e outras patologias com sintomas semelhantes, de forma diferencial.

Agora, o Instituto passa a ser o detentor do primeiro registro de um produto diagnóstico para a doença produzido no país.

O kit, desenvolvido a partir das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) relacionadas ao diagnóstico da monkeypox, é baseado na tecnologia de PCR em tempo real com ensaios multiplex e possibilita a identificação do DNA do vírus causador através da coleta de material retirado das erupções cutâneas (pústulas) presentes no indivíduo com suspeita de infecção do gênero Orthopoxvirus, pertencente à família Poxviridae. Desta forma, permite a detecção e diagnóstico clínicos diferenciais, conferindo maior capacidade de esclarecimento diagnóstico, importante para a vigilância epidemiológica no SUS.

Foi analisada uma série de requisitos técnicos, entre os quais estão o desempenho clínico e o gerenciamento de risco, que servem para garantir a adequabilidade do produto ao uso proposto, o qual atendeu aos critérios técnicos definidos pela Agência.

Este Kit já é fornecido pela Bio-Manguinhos/Fiocruz, para uso em pesquisa para os Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacens) e está preparado para atender as possíveis demandas do Ministério da Saúde com o kit registrado, considerando o tempo de produção e controle de qualidade.

Além do Kit Molecular Multiplex OPXV/MPXV/VZV/RP, Bio-Manguinhos/Fiocruz submeteu o pedido de registro do Kit Molecular monkeypox (MPXV), baseado na mesma tecnologia, também com uso voltado para detecção e tipagem, contendo os alvos monkeypox geral, África Ocidental e África Central (Congo), considerada mais perigosa por ter uma taxa de letalidade de até 10%.



Mauricio Zuma, diretor de Bio-Manguinhos

Prevenção e vacina

Um tratamento específico ainda não existe, por isso a prevenção é o caminho principalmente para a pessoa acometida, que precisa ficar isolada até a completa cicatrização das feridas. Também é recomendado evitar contato com qualquer material que tenha sido usado pelo infectado. Outra medida indicada pelas autoridades sanitárias é a higienização das mãos, lavando-as com água e sabão ou o uso do álcool gel 70%.

É fato que a vacina para varíola humana é eficaz para o combate da Monkeypox, porém não há, até o momento, uma campanha de imunização em massa, tendo em vista a necessidade de produção de doses em escala mundial. A Organização Mundial da Saúde recomenda, que devem ter prioridade profissionais de saúde e pesquisadores laboratoriais.

As primeiras ocorrências desse surto internacional tiveram início em maio na Europa e nos Estados Unidos. Segundo o último boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado em 7 de setembro, já foram notificados 52.996 em 102 países. Foram relatadas 18 mortes.

A doença

A Monkeypox é uma doença viral, e a transmissão entre humanos ocorre principalmente por meio de contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados. Aqueles que apresentam os sintomas compatíveis com Monkeypox devem buscar a unidade básica de saúde (clínica da família ou centro municipal de saúde) mais próxima da sua residência para ser avaliado por um médico.

Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão. Em caso de suspeita da doença, recomenda-se também que o paciente realize o isolamento até o desaparecimento completo das lesões. O tratamento é baseado em medidas de suporte, com o objetivo de aliviar sintomas, prevenir e tratar complicações e sequelas.