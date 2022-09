ANP manda São Gonçalo, Guapimirim e Magé devolverem dinheiro dos royalties

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) vai pedir, na Justiça, que as cidades de São Gonçalo, Guapimirim e Magé devolvam os recursos que receberam de royalties do petróleo. A medida acontece após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspender a liminar que garantia a essas cidades o recebimento dos valores.

A ANP afirmou hoje (16), à reportagem de A TRIBUNA, que será feito peticionamento nos autos processuais para devolução destes recursos, para que a agência possa redistribuí-los aos seus beneficiários legais. Estes no caso são as cidades de Niterói, Maricá e Rio de Janeiro.

Além disso, a agência informou que a devolução é feita com juros e correção. No entanto, a ANP pontuou que não há prazo para a devolução, pois dependerá da decisão do Juízo.

Por fim, a agência informou que, enquanto perdurou a decisão em caráter liminar no Processo Judicial, os Municípios de São Gonçalo, Magé e Guapimirim tiveram seus royalties e participação especial majorados em um montante de R$ 612.752.167,62.

Prefeitos se manifestam

Procuradas, as cidades de São Gonçalo, Magé e Guapimirim afirmaram que vão recorrer da decisão que suspendeu os repasses.

O prefeito Capitão Nelson, de São Gonçalo disse estar confiante de que a decisão será revertida, diante das justificativas técnicas que embasaram o processo judicial tendo como ré a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o IBGE. O prefeito lembrou que, em seu pronunciamento na ocasião da liberação do primeiro repasse corrigido para o município, estava preparado para uma longa batalha judicial. E disse ter total convicção de que a vitória é certa, pois o município defende um direito objetivo, baseado numa decisão idêntica em São Paulo.

Já o prefeito de Magé, Renato Cozzolino, afirmou que Magé está “investindo em saneamento e pavimentação para toda a cidade, estamos construindo escolas e unidades de saúde, vamos começar as obras de uma Vila Olímpica e da tão sonhada Casa de Saúde. O dinheiro dos royalties é para nossa população”.

Marina Rocha, prefeita de Guapimirim, relatou que a redistribuição dos royalties é “ponto extremamente importante para uma cidade com mais de 70% de área preservada e que é responsável por cerca de 80% da oxigenação que mantém a Baía de Guanabara ainda viva”.

Histórico

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a liminar que redistribuía parte dos royalties do petróleo de Niterói e Maricá para as cidades de São Gonçalo, Guapimirim e Magé. A ministra-presidente Maria Thereza de Assis Moura aceitou pedido feito pela Procuradoria-Geral do Município de Niterói.

A ministra também apontou outra motivação para a suspensão da liminar. Ela afirmou ser “questionável a capacidade” de as cidades autoras devolverem os valores recebidos, caso a redistribuição seja revertida, o que poderia inviabilizar eventual “compensação dos lesados”.

São Gonçalo, Magé e Guapimirim haviam entrado com ação contra a a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e contra a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para serem incluídos como beneficiários das zonas principais dos campos produtores de Berbigão, Norte de Berbigão, Sul de Berbigão, Sul de Tupi e Tupi. Até então, apenas Rio de Janeiro, Maricá e Niterói detinham os royalties referentes a essas áreas.