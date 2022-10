´Ano de Marilyn Monroe` relembra uma lenda da moda

Foto: Oleg Cassini fez cerca de 500 modelos para Jackeline Keneddy

Há 60 anos, em 4 de agosto de 1962, o mundo despertou cinzento. Morria aos 36 anos a atriz e modelo Marilyn Monroe, considerada por muitos o maior mito feminino da América do Norte e, com certeza, a mais linda mulher da história do cinema do século 20.

A data está sendo lembrada através de filmes como Blonde e O Mistério de Marilyn Monroe, na Netflix e traz à tona personagens centrais dos tempos de ebulição, charme, criatividade e loucura no mundo pós II Guerra Mundial.

Assim como Jackeline Kennedy Onassis e Grace Kelly, Marilyn ditou um segmento em expansão nos anos 1950; a moda. Ao misturar sensualidade com elegância, desprezando qualquer retoque de vulgaridade, a loura mais famosa do ocidente abriu as portas da criatividade para grandes nomes do design e indústria da moda.

Marilyn Monroe veste Oleg Cassini

Uma lenda do segmento, que vestiu Grace Kelly, Jackeline Onassis e outras grandes mulheres foi o cultuado e invejado francês naturalizado norte-americano, Oleg Cassini (1913-2006), que soube misturar vários conceitos e ancorá-los a sobriedade.

A bacharel em moda e estilista Acácia Pires de Mello conta que “os cortes de Oleg eram impecáveis e a sensualidade natural. Ele foi o grande parceiro de Jacqueline Kennedy, quando primeira dama dos Estados Unidos.”

Divertido, solar, boêmio e extremamente sedutor, ele fez seus projetos reverberarem em todo planeta. Acácia ressalta que “envolvente, estava sempre cercado de belas mulheres, entre elas Grace Kelly, de quem foi noivo. Formaram uma dupla imbatível. Inspiração e criação, com uma moda admirada e copiada no mundo inteiro”.

Oleg e Jackie num baile a fantasia. !962

A transição tecnológica radical que o mundo atravessa naturalmente afeta, também, a moda, cada vez mais carente de Olegs Cassinis. Acácia Pires de Mello afirma que “com a internet e milhares de informações, precisamos usar de sabedoria e sensibilidade para captar nas coleções o que nos favorece e inspira. Senão seremos apenas mais um na multidão.”

Cassini foi casado com a deusa da beleza Gene Tierney. Depois do divórcio, ficou noivo de uma das mulheres mais bonitas de todos os tempos, Grace Kelly, que mais tarde largou Oleg para se casar com o Príncipe Rainier de Mônaco; a estrela confessou mais tarde que se arrependera dessa decisão.

Jackeline Kennedy e um dos modelos de Oleg Cassini

Ele trabalhou para a Paramount Pictures, o mais antigo estúdio de cinema dos EUA, como figurinista, vestindo estrelas de Hollywood e celebridades de primeira linha. Acredita-se que nesse período o estilista tenha mantido uma infinidade de casos, incluindo relações fervorosas com Marilyn Monroe e Anita Ekberg.

Acácia Pires de Mello observa que “depois de se tornar a primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, de 31 anos, não pôde mais usar as roupas de suas amadas marcas de luxo como Givenchy e Chanel, pois seria considerado antiamericano. E foi então que ela se voltou para Oleg Cassini.”

“O estilista criou quase 500 modelos para Jacqueline Kennedy durante sua permanência na Casa Branca, de 1961 a 1963. Cassini não era apenas o homem por trás do look de Jackie, ele também era seu amigo. Graças a ele, Jackie se tornou símbolo do estilo”, comenta Acácia.

Jackie e Oleg, amigos

Ele criou vestidos geométricos, ternos sob medida, chapéus redondos, luvas, sapatos e até bolsas para a primeira-dama e inventou o chamado ‘look de Jackie’. Cassini “orquestrou” seu guarda-roupa, com atenção aos mínimos detalhes e compromisso com a excelência.

“As roupas de Jackeline vão muito além dos desejos, pessoais, elas marcaram uma posição, se tornaram uma afirmação, uma corajosa postura de vida com muito refinamento”, diz Acácia Pires de Mello.

Grace Kelly e Oleg

Segundo o portal Russia Beyond, Oleg Cassini, que inovou no setor com acordos de licenciamento e criou um império de milhões, manteve a cabeça erguida até os 92 anos. Ele morreu em Long Island, Nova York, em 2006, mas viveu até ver seus vestidos exclusivos exibidos no Museu Metropolitano de Arte em uma exposição modestamente intitulada ‘Jacqueline Kennedy: Os anos na Casa Branca’.