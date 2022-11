ANL recebe homenagem na Câmara Municipal

Por Saulo Andrade

Um legado cultural para a posteridade. Com 75 anos de história, a Academia Niteroiense de Letras (ANL) recebeu, em sessão plenária desta terça-feira (1º), na Câmara Municipal, o título de Patrimônio Imaterial de Niterói. A homenagem, proposta pelo vereador Carlos Otávio Dias Vaz, o Casota (PSDB), deve-se ao fato de se tratar de uma entidade com nomes renomados da cultura e da educação, que colaboram para o engrandecimento intelectual da cidade.

Um deles é o produtor musical, jornalista, radialista, escritor e editor desta TRIBUNA, Luiz Antônio Mello, o LAM. Membro da ANL, ele disse estar “muito feliz” com o título conquistado pela Academia; afinal, nas palavras dele, é “a partir dos municípios que se constrói uma nação”. E, neste sentido, a Academia Niteroiense de Letras – que “cumpre um papel de cuidar de livros, de leitura e da cultura da cidade” -, torna-se um importante espelho para muitas gerações, que legarão a importância desse “objeto mágico”, que é o livro, na vida do cidadão.

“A ANL merece todo o apoio, suporte e homenagens. A partir dos municípios, as pessoas começam a entender melhor o Brasil e a Academia Brasileira de Letras, que é, afinal, o grande Olimpo da literatura brasileira, o sonho de todo escritor. Mas é fundamental, antes, passar pela Academia local. Esse título honra a cidade de Niterói e seus escritores. Eu, que já tenho nove livros escritos – e os escrevi, todos, aqui no município -, estou muito feliz”, festejou LAM.

Presidente da Academia Niteroiense de Letras, o jornalista, publicitário, escritor e diretor executivo do jornal Diz, Edgard Fonseca, considera a homenagem “fundamental”. Para ele, apesar de se tratar de uma entidade que já tem 75 anos de existência, a ANL “precisa institucionalizar os seus padrões”.

“Uma lei como essa transforma a Academia em algo imortal. Ela estará nos anais da Câmara Municipal, para o resto da vida. Estamos aqui, na história de Niterói, agora, colocando a Academia, apesar de todos os seus feitos, em tantos anos, num patamar legal: conseguiu, finalmente, o reconhecimento que merece”, comemorou o jornalista.

Propositor do título de Patrimônio Imaterial para a ANL, o vereador Casota destacou que pensou em propor esse projeto de lei, coletivamente, em coautoria com outros parlamentares da cidade, justamente por conta da importância que a Academia tem para Niterói. Segundo ele, a entidade vem, há muitos anos, “brindando-nos com o seu conhecimento e pessoas que a ela pertencem”.

“Fizemos essa proposição, sabendo que a Academia Niteroiense de Letras funciona, há muitos anos, em Niterói, com gente ligada à cultura e à educação: pessoas de renome da cidade. Tive o prazer de, há pouco tempo, fazer um ato de posse de seus novos membros. Houve atos, aqui na Câmara, dos vereadores Marcos Sabino (PDT) e Fabiano Gonçalves (Cidadania). Até então, não havia nenhum tipo de projeto, que pudesse lhe dar esse reconhecimento”, ressaltou o vereador.