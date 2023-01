Aniversário do Domingo Legal mostrou um pouco da história da TV

Foi bem interessante a iniciativa do SBT em comemorar o 30º aniversário do “Domingo Legal”, com Gugu Liberato nos primeiros 16 anos e Celso Portiolli a partir de 2009.

Uma rara oportunidade de acompanhar um pouco da história da televisão nessas três décadas e a exigência que existe, desde lá de trás até agora, em se colocar um programa desse tamanho no ar todas as semanas.

Assim como foi curioso verificar as transformações que vieram a existir no modo de fazer televisão. Já de algum tempo para cá, por exemplo, a internet veio a ser uma ferramenta imprescindível em qualquer produção, o que nos leva a recordar ou imaginar, se isso chega a ser possível para quem não viveu esse tempo, como era antes dela.

Para se localizar algumas pessoas, na falta de melhores recursos, o grande socorro sempre foi a antiga lista telefônica. Dureza. Mas foi um momento, na TV como um todo, que serviu para formar grandes profissionais, um pessoal que supriu a precariedade ou falta de maiores recursos com enorme criatividade e vontade de fazer.

Valeu também muito por isso

E no particular do “Domingo Legal”, um reconhecimento aos seus diretores, Homero Salles e Roberto Manzoni, Magrão, que souberam surfar nessa onda com muita garra e categoria.

Especialista

Michelle Barros, ex-Globo, acaba de acertar com o SBT para ser um dos nomes principais da sua cobertura do Carnaval.

Trabalhos, mais uma vez, em São Paulo, Rio, Salvador e Recife, em todos os finais de noite.

Novo desfalque

Paulinha Carvalho, sobrinha do Tutinha e uma das herdeiras do grupo, participante do “Morning Show” há 10 anos, pediu afastamento do programa.

Nos bastidores comenta-se que ela não teria concordado com a demissão do editor-chefe, Vinícius Moura.

Reunião

O pessoal do “Perrengue” vai promover nesta terça-feira a primeira reunião criativa do ano, para discutir novos quadros e outras ações para a temporada.

A volta ao vivo, na Band, está marcada para o próximo domingo.

Aventura

Diretor do “Perrengue na Band”, Ricardo de Barros acaba de chegar de uma “viagem incrível de moto” pela patagônia argentina e chilena. Foram 31 dias e 14 mil quilômetros de aventura.

“Fui até o fim do mundo, Ushuaia”, conta ele.

Natureza

A Cachoeira do Juju, no município de Baependi-MG, recebeu equipes da novela “Amor Perfeito”, substituta de “Mar do Sertão” na Globo. Participaram das gravações Camila Queiroz, Diogo Almeida, entre outros. O elenco, e aí se inclui Mariana Ximenes e Daniel Rangel, também visitou o Parque das Águas, em Caxambu.

Tem mais

Além de “Quilos Mortais” e da série “Aeroporto”, a Record também já tem definida para março a exibição da série “Operação Fronteiras”.

O programa mostra os bastidores das operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal brasileira e dos policiais que patrulham os limites do território nacional.

Pela ordem

A Record já tem a agenda dos seus próximos lançamentos montada, entre séries e programas.

Dia 31, 22h30, Cine Record Especial; dia 1º, 23h30, “Quilos Mortais”; dia 2, “Repórter Record Investigação”; dia 3, 22h30, “Super Tela” e dia 6, 22h30, “Aeroporto”.

Mosca

“Chiquititas”, produzida em 2013, nesses últimos dias voltou a liderar o “Top 10” de séries da Netflix. É sempre impressionante a força das novelas infantis do SBT no ranking da plataforma.

“Chiquititas”, como curiosidade, tem em seu elenco o ator Gabriel “Mosca” Santana, atualmente no “BBB”.

Esquema armado

Danilo Gentili retoma as gravações do “The Noite”, no SBT, só em 27 de fevereiro.

Até lá, só reprises. A exibição de programas inéditos começa no dia 6 de março.

Olha ela

Laura Cardoso, no alto dos seus 96 anos, fará a voz em off do espetáculo “E o Zé, quem é?”, em cartaz no Teatro Cacilda Becker, em São Paulo, de 11 de fevereiro a 5 março.

Texto e direção de Marcello Airoldi, com Dani Moreno, André Capuano, Carolina Parra, Eugênio La Salvia, Fagundes Emanuel e Silô Moreno. Detalhe: ingressos gratuitos.

Bate – Rebate

· Imagem do repórter da Record, Marcos Guimarães, sofrendo tentativa de assalto, ontem cedo, no centro de São Paulo, se espalhou pelo mundo…

· … Antes de tudo, um retrato vivo do que milhares de pessoas sofrem, em todos os momentos, nos mais diferentes pontos da cidade.

· Bruna Aiiso e Vitoria Micheloni foram confirmadas no elenco de “O Sequestro”…

· … O filme vai contar a história do crime cometido contra Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos.

· Martha Meola, do elenco de “Reis”, estará na quarta temporada de “Sintonia”, do Netflix.

· Direção da Transamérica FM SP trabalha na renovação dos contratos dos integrantes da sua equipe de esportes…

· … Evidente que os casos de cada um serão tratados individualmente.

· O Sony Channel anuncia a produção da oitava temporada de “Shark Tank Brasil”, reality show de empreendedorismo…

· … Inscrições abertas e gravações confirmadas para ainda este semestre.

· Rubens Barrichello, em recente encontro com Amaury Jr. em Orlando, confessou que já tem tudo acertado para o lançamento da sua autobiografia.

· Globo deve apostar novamente em Fátima Bernardes e Alex Escobar para os desfiles das escolas de samba do Rio.

Envolvidos em outros projetos, entenda-se, “Vai na Fé” e “Guerreiros do Sol” para a Globoplay, respectivamente, José Loreto e o diretor Rogério Gomes, que trabalharam juntos em “Pantanal”, agora vão se reencontrar na série “Inferno de Enzo”, ainda sem data marcada de gravações. É a história de um influenciador que sofre um acidente e é acusado de matar a própria filha.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!