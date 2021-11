Aniversário da Associação Pestalozzi na sexta será repleto de homenagens

Na próxima sexta-feira (3), às 10h, a Associação Pestalozzi de Niterói completará 73 anos de fundação e entre as comemorações estão a inauguração do busto da ex-presidente da instituição, Lizair de Moraes Guarino, além da entrega do título de presidente benemérito ao professor José Raymundo Martins Romeo e a entrega de uma placa de agradecimento para a família do Sohail Saud, o eterno papai noel da cidade.

O busto em homenagem a Lizair será instalado na entrada da sede, na Região de Pendotiba, ao lado de uma roseira que ela mesmo plantou na unidade. A peça foi feita em bronze pela artista plástica Jô Grassini, a mesma escolhida pela Prefeitura de Niterói para fazer as duas estátuas em homenagem ao ator Paulo Gustavo.

Uma réplica do busto, em argila, será enviada ao Centro Histórico da Federação Nacional das Associações Pestalozzi, em Brasília, em forma de homenagem para Lizair, que também é presidente de honra da Federação Nacional das Associações Pestalozzi.

Também da sede da Pestalozzi o professor José Raymundo Martins Romeo, vai receber o título de presidente benemérito. O presidente atual, Carlos Alberto Considera, felicitou a proximidade do evento. “A Doutora Lizair, que muito contribuiu para o desenvolvimento da Pestalozzi, faleceu no ano passado em plena pandemia. Apenas agora, com a diminuição dos casos e a retomada da normalidade em nossas vidas, estamos podendo fazer essa homenagem. Será com certeza uma solenidade de muita emoção”, contou.

A solenidade vai contar também com a entrega de uma placa de agradecimento para a família do diretor de teatro Sohail Saud. Segundo a Pestalozzi por anos ele atuou como voluntário, e alegrou alunos, funcionários e familiares com a tradicional Festa de Chegada de Papai Noel. Sohail, que também fez parte da diretoria da Pestalozzi de Niterói, faleceu em maio, vítima da Covid-19. Também será homenageado o professor Jésus de Alvarenga Bastos, falecido no ano passado.

SAIBA MAIS SOBRE DRA. LIZAIR

Dra. Lizair de Moraes Guarino faleceu em 9 de julho de 2020, aos 90 anos, na Casa de Saúde Santa Martha, em Niterói. De acordo com a instituição ela era natural de Rio Bonito, filha do médico e político Dr. Luiz Guarino, e foi casada com Camilo Guerreiro, com quem teve três filhos ( Camilo, Luiz José e Liza Maria). Presidiu a Pestalozzi de Niterói desde 1963 até 2014, quando teve de se afastar das funções por motivos de saúde sendo substituída pelo professor José Raymundo Martins Romeo.

HISTÓRIA DA PESTALOZZI

De acordo com nota da Pestalozzi, a entidade foi fundada em 1948, sob a inspiração e liderança da educadora Helena Antipoff (25/03/1892 – 09/08/1974), além da ativa participação de Rubens Falcão, Violeta Campofiorito Saldanha da Gama, Marcos Almir Madeira. A Associação Pestalozzi de Niterói foi a terceira a ser criada no País. A primeira em Minas Gerais, na Fazenda do Rosário, local onde Helena Antipoff viveu até a sua morte; a segunda na então Capital Federal, no Rio de Janeiro, denominada Pestalozzi do Brasil. A Pestalozzi é uma instituição civil sem fins lucrativos e econômicos, e desenvolve suas atividades junto às pessoas com deficiência e seus familiares, objetivando sempre a inclusão social e uma melhor qualidade de vida para todos. Está localizada no bairro do Badu, na Região de Pendotiba. Possui sede própria e é credenciada pelo Ministério da Saúde como Centro Especializado em Reabilitação (CER) com atendimento nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Mantém uma escola especializada que atua na educação especial de mais de uma centena de crianças e jovens, além de uma Oficina de Órtese e Prótese que disponibiliza equipamentos como cadeira de rodas, andadores e produz órtese e prótese para moradores de municípios do Estado do Rio.