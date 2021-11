Animais silvestres são apreendidos pela Guarda Ambiental

Sete gaiolas com passarinhos entre eles das espécie Tiziu, Curió foram apreendidos no final da tarde de quarta-feira (4) por integrantes da Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói, numa calçada da Ilha da Conceição , Zona Norte da Cidade .Os Agentes chegaram ao local através de uma denúncia feita ao número 153 que atende no Centro Integrado de Segurança Pública ( Cisp).



As aves foram levas para o Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) no Rio de Janeiro .Os animais possuíam anilhamentos nos pés ( um anel que é utilizado tanto para estudar o comportamento das aves como controle de criadores de espécies exóticas ou silvestres , além de ser utilizado também para marcação de autorização para criação.



“Quando recebemos a denúncia, os agentes chegaram ao ,local e encontraram os animais nas gaiolas e sem ninguém por perto . Como prevê a lei, encaminhamos para órgão que cuida de espécies deste tipo . Eles tem anilhamento nós pés , mas como não tinha ninguém por perto não sabemos se estão legalizados . O próprio Cetas vai se encarregar de verificar se eles tem algum tutor responsável por eles e autorização do Ibama para a criação.As aves só serão entregues se for o caso mediante documentação .Animal silvestre só pode ser tutelado por alguém com autorização especial “ explicou Jociley Pereira Neves , coordenador da Guarda Ambiental de Niterói .



A lei 9605/98 art 29 estabelece que matar persegur , caçar apanhar ou utilizar espécies da fauna silvestre , nativos ou em rota migratória , sem a devida Permissão , licença ou autorização da autoridade competente é crime .Os responsáveis caso comprovado , podem pagar multa de acordo com a infração ou detenção de seis meses .