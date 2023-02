Animais silvestres já têm local para soltura em São Gonçalo

Cidade conta com a primeira Área de Soltura de Animais Silvestres do estado do Rio

Eram quase 14h de uma sexta-feira ensolarada de janeiro, quando um chamado para resgate de cobra em residência chegou para a equipe de plantão da Asas (Área de Soltura de Animais Silvestres) de São Gonçalo, em Maria Paula. A demanda foi prontamente atendida pelo veterinário Pedro Alfazema e pelos guardas municipais Clésio e Motta, do GPAm (Grupamento de Proteção Ambiental). O animal foi localizado numa casa da Rua das Orquídeas, próxima à Área de Proteção Ambiental das Estâncias de Pendotiba.

Identificado como uma cobra d`água, o bicho foi resgatado e encaminhado para a Asas, em Maria Paula, onde passou por atendimento e exames para avaliar seu estado de saúde. O objetivo do pronto atendimento é inserir, rapidamente, o animal na natureza, reduzindo-se o estresse pelo qual passa, durante o resgate e o período de monitoramento.

A Renctas (Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres) aponta que o comércio ilegal desses animais movimenta 2 bilhões de dólares por ano, no Brasil – perdendo apenas para o tráfico de drogas e armas.

De acordo com o biólogo e subsecretário de Meio Ambiente da Prefeitura de São Gonçalo, Glaucio Teixeira Brandão, “aproximadamente nove entre dez animais traficados morrem, vítimas de maus-tratos, antes de chegarem ao consumidor final”:

“Há algumas semanas, recebemos na Asas uma maritaca pintada para se passar como papagaio, um dos absurdos pelos quais esses animais estão sujeitos”.

Referência

Mesmo com pouco mais de dois meses de atuação, a Área de Soltura de Animais Silvestres, hoje, é referência em toda a Região Metropolitana do Estado do Rio, no que se refere à reabilitação e à reinserção de animais silvestres na natureza. Apenas nesse curto período de atuação, cerca de 50 animais silvestres já passaram pela Asas.

A importância e o reconhecimento do trabalho é expressa no aumento de demanda por atendimentos, vindos do Cpam (Comando de Polícia Ambiental da Polícia Militar) e também das guardas ambientais de municípios vizinhos da Região Metropolitana.

A Área de Soltura de Animais Silvestres de São Gonçalo é a primeira pública do Estado do Rio de Janeiro e já dá seus primeiros passos para, em breve, tornar-se um Cras (Centro de Recuperação de Animais Silvetres), realizando atendimentos mais complexos, como cirurgias, exames de radiografia e ultrassonografia. Um passo que demanda capacitação de pessoal, adequação de espaço e também novos equipamentos. As obras para a expansão já começaram.

Entre os casos mais complexos e marcantes nesse curto período de atuação da Área de Soltura, está um bem-te-vi filhote, que chegou bastante debilitado ao local, com larvas pelo corpo e sem se alimentar. Após ser encaminhado para o Cras, voltou ao Asas, onde aprendeu a voar e foi reinserido na natureza. Corujas das espécies buraqueira e caburé, gambás e cobras também já foram atendidos na área de soltura.

Emergência



O local funciona como um hospital de atendimento de emergência para os animais silvestres. Assim que um animal chega na Asas, recebe os primeiros socorros, é medicado e estabilizado. Todo o trabalho é feito por uma equipe especializada, com biólogo, dois veterinários e 11 estagiários de medicina veterinária, através de uma cooperação técnica da Prefeitura de São Gonçalo com a Universidade Estácio de Sá (Unesa). A unidade funciona de forma contínua, inclusive aos sábados, domingos e feriados, com todos os estagiários sendo orientados diretamente pelo veterinário plantonista.

Os animais que necessitem de atendimento especializado, como cirurgias ortopédicas ou tratamentos complexos, são encaminhados para o Cras, em Vargem Pequena, de responsabilidade da Unesa.

A cooperação técnica com o meio acadêmico também possibilita aos estudantes desenvolverem pesquisas, trabalhos e estudos de fauna e flora.

Apenas animais silvestres

Vale lembrar que a Asas não recolhe animais domésticos que tenham sofrido acidente ou sejam vítimas de maus-tratos. A área de soltura recebe apenas animais silvestres, em especial de espécies nativas da Mata Atlântica que são resgatadas.

O cruzamento de patógenos que poderia ocorrer entre animais domésticos e animais resgatados da natureza, impossibilita que ambos convivam no mesmo local, uma questão fundamental para a manutenção da saúde dos animais da Asas.

Contato para resgate de animais silvestres

Telefone da Asas: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das estâncias de Pendotiba)

Comando e Polícia Ambiental

Telefone: 0300 253 1177