Animais são regatados em meio a tragédia de Petrópolis

Os voluntários se sensibilizam para ajudar os animais

Cerca de 30 animais foram resgatados até o momento em meio à tragédia em Petrópolis, e enviados a lares temporários. Além de ajudar as pessoas, ONGS e voluntários estão se sensibilizando para salvar os animais e encontrar os donos.

Os voluntários da entidade filantrópica Dog’s Heaven, que tem sede em Itaipava, Distrito de Petrópolis, usaram as redes sociais para orientar as pessoas a ajudar aos cachorros. Caso alguém encontre um animal perdido, em primeiro lugar dar abrigo, e mandar a foto para @dogsheaven, e enviar a localização e alguma característica do animal. Além disso, ao encontrar algum cachorro, a recomendação é dar comida, água e acalmar o animal.

Por meio de campanhas realizadas alguns animais já foram devolvidos aos seus donos.

Para doar ração para cães e gatos é só entrar em contato com a Coordenadoria de Bem-Estar Animal pelo telefone (24) 2291 -1505 ou pelo WhatsApp do protetor Domingos Galante, que é o (24) 98845-2440.

Tragédia

O temporal que atingiu a cidade de Petrópolis no meio da tarde desta terça-feira (15), que deixou até o momento 67 mortos, destruição e alagamentos na cidade. A prefeitura decretou estado de calamidade pública, e os bombeiros seguem nos trabalhos de busca por mais desaparecidos.

Um dos locais mais afetados foi o morro da Oficina, no Alto da Serra, onde grande deslizamento de terra atingiu várias moradias. Segundo a prefeitura de Petrópolis, estima-se que 80 casas tenham sido afetadas no local, que fica próximo à Rua Tereza, conhecida área comercial do município perto do centro histórico.

Foto: Rogério Santana/ Governo do Estado do Rio de Janeiro