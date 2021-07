Animais em Saquarema sofrem com surto de ‘doença da roseira’

Moradores de Bacaxá relatam que é possível encontrar cada vez mais animais que apresentam os sintomas da doença

A Esporotricose, popularmente conhecida como “doença da roseira”, é uma doença crônica e esporádica causada por um fungo, presente no solo e na vegetação. A doença é uma micose causada pelo fungo da espécie Sporothrix schenckii e pode acometer diversas espécies de animais, incluindo cães e gatos. Além disso, já foi descrita em equinos, bovinos, suínos, camelos e primatas. É também uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida de animais para humanos.

Os gatos são os mais suscetíveis à infecção, com evolução da doença de forma mais grave do que nas outras espécies, e podem disseminá-la mais facilmente para os humanos em razão da grande quantidade de Sporothrix spp encontradas nas lesões dos animais desta espécie, principalmente, nas unhas e na cavidade oral.

A doença, até o final da década de 1990, era comum em jardineiros, agricultores e pessoas que tivessem contato com plantas em ambientes rurais onde o fungo costuma estar presente em materiais orgânicos. Nos animais, a forma mais comum da doença se manifestar é a cutânea. Geralmente aparecem lesões na pele e também em outras regiões como mucosas, pulmões, ossos, articulações e sistema nervoso central. As lesões na pele, chamadas de cancro esporotricótico, surgem principalmente na região da cabeça e nas extremidades das patas. Geralmente são feridas de forma nodular e avermelhadas que não causam dor e nem coceira, mas que costumam ser graves, pois não saram com antibióticos, pomadas ou qualquer outro tratamento convencional. Alguns sintomas sistêmicos podem surgir como fraqueza, anorexia e febre. Os felinos infectados transmitem o fungo arranhando e mordendo outros animais, especialmente cães e gatos.

O tratamento da esporotricose é um processo demorado, podendo levar alguns meses para que o animal esteja curado e deve continuar entre três a quatro semanas mesmo após a cura aparente. Podem ser administrados antifúngicos orais e, em caso de infecções secundárias, antibióticos. Importante ressaltar que o tratamento deve ser realizado apenas com acompanhamento do médico veterinário, ainda mais nos casos de esporotricose em gatos, pois eles são sensíveis a diversos medicamentos e a avaliação prescrição e dosagem devem ser realizadas por um profissional.

As formas de controle e prevenção da esporotricose devem ser baseadas na adoção de medidas higiênico-sanitárias visando reduzir os riscos de transmissão do fungo para outros animais e até mesmo os humanos. Assim, os animais doentes devem ser mantidos em isolamento até a total cura clínica. Cabe destacar que o tutor de animais infectados estará mais suscetível à doença, especialmente se for imunossuprimido.