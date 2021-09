Animação brasileira ganha data de estreia no mês das crianças

Uma animação brasileira, de produção independente, promete boas risadas em família ainda no ano de 2021. Com o lançamento marcado para o dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, o filme “Bia e Jean – Nossa vida é uma comédia”, conta histórias divertidas do cotidiano de dois jovens amigos.

Lygia Beatriz e Jean Chambre já produziram juntos a série animada “A turma do sextou”, que está disponível no catálogo da Amazon Prime, nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Alemanha, e também no YouTube, onde já conta com mais de 1 milhão de visualizações. Agora, na versão longa metragem, as aventuras dos personagens são ainda mais engraçadas e envolventes.e

Jean e Bia são os protagonistas do filme, que fazem referência aos criadores. Inclusive, muitas cenas da animação são inspiradas na vida real de ambos. “Além das nossas experiências, nossas maiores inspirações vêm do humor pastelão de astros como Jerry Lewis, e de séries como Os Trapalhões e Chaves/Chapolin”, contam os produtores

A produção foi toda de forma independente e contou com uma equipe pequena. Jean e Lygia, além de produzirem o filme, fizeram também toda a parte da escrita e direção, e Jean também escreveu as músicas do filme, com apoio de Dani Gael com os arranjos. O elenco foi composto por Lucas Daniel, Beatriz Noronha, Juliana Patrícia e Lucas Carretero; a animação ficou por conta de Ricardo Arroyo; e a desenhista Melissa Kelly é a responsável por toda a parte de ilustração.

Para a equipe, lançar um filme independente no mercado brasileiro é uma grande conquista. “Acredito que o maior desafio foi concluir o filme sem nenhum financiamento de empresas ou leis de incentivo, todo o investimento partiu dos diretores”, afirmam.

O filme “Bia e Jean – Nossa vida é uma comédia” será lançado no catálogo da Amazon Prime, nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Alemanha, e também no YouTube. Na cidade de São Paulo, terão algumas exibições em salas públicas de cinema.

A principal mensagem do longa é de que a vida pode ser muito divertida se a gente não levar tudo tão a sério. “A expectativa é que as pessoas saiam mais leves depois de assistirem, pois é um filme ágil, leve e divertido para a família inteira, basicamente são 55 minutos de muita piada”, finalizam os criadores.