Andréia Borges lança livro de contos natalinos, no Solar do Jambeiro

Neste domingo (6), a partir das 13h, o Solar do Jambeiro entra no clima de Natal e promove o lançamento do livro de contos “O presente de natal e outros contos natalinos”, de Andréia Borges da Silva.

O “O presente de natal e outros contos natalinos” contém vinte contos, com histórias que se passam na época do natal e relatam algumas tradições. ‌O lançamento será acompanhado de bate-papo, tarde de autógrafos com brindes.

Este é o segundo livro de contos da autora, que na carreira de escritora já participou de diversas antologias de contos e poemas. “A lógica abstrata dos acasos”, primeiro livro autoral de Andréia, é uma coletânea de 28 contos unidos por acontecimentos e relações entre os personagens que são influenciados pelo acaso.

Inspirada por clássicos como Um Conto de Natal, de Charles Dickens, e Memória de Natal, de Truman Capote, a autora traz, nesse segundo livro, contos com temáticas e estilos diferentes, desde críticas sociais, abusos, passando por viagens, trilhas e romance, tendo as histórias como ponto comum o natal.

SOBRE A AUTORA

Andréia Borges da Silva é funcionária pública e escritora. Já participou de várias antologias de contos e poemas. Esse é o seu terceiro livro, sendo o segundo de contos. A autora já teve contos selecionados em concursos literários, dentre eles, para a antologia “Novas Contistas da Literatura Brasileira”, da Editora Zouk em parceria com a Casa da Mãe Joanna.

SERVIÇO

Lançamento do livro de contos “O presente de natal e outros contos natalinos”

Data: 06 de novembro – domingo

Horário: 13h

Local: Solar do Jambeiro – Salão Amarelo

Endereço: R. Pres. Domiciano, 195 – Ingá, Niterói

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita

