André Vargas é exonerado da Secretaria de Saúde de São Gonçalo

Uma das principais secretarias de São Gonçalo está passando por mudanças. Após participar durante quase todo o primeiro ano do mandato do prefeito Capitão Nelson (PL), o titular da pasta da Saúde, André Vargas, foi exonerado do cargo. A publicação foi feita no Diário Oficial dessa quinta-feira (11).

De acordo coma publicação, a exoneração aconteceu a pedido. Até o momento, não foram divulgados os motivos que levaram o agora ex-secretário a deixar o cargo. Ele estava no governo desde o dia 1º de janeiro deste ano, assumindo a função desde o primeiro dia de governo da atual gestão.

O ex-titular foi o responsável por gerir a cidade durante boa parte da pandemia do novo coronavírus, além de toda a campanha de vacinação contra a Covid-19. O substituto de Vargas já foi definido. Será o médico Gleison Rocha da Silva, que assume a pasta com efeito imediato.

Gleison estava na direção-geral do Hospital Infantil Municipal Darcy Vargas até receber o convite para assumir a Secretaria. Ele é gonçalense, médico, pós-graduado em Pediatra e tem MBA em Gestão em Administração Hospitalar. Ele exercia a função de diretor da unidade infantil municipal desde o início da gestão do prefeito Capitão Nelson.

Segundo o governo municipal, “o novo secretário já antecipou que seguirá atuando de acordo com as determinações do prefeito, que vem priorizando as ações de Saúde desde o primeiro dia de governo”. A presidência da Fundação Municipal de Saúde também sofreu alteração. O atual subsecretário de Regulação, Deivid Robert Cresci, vai assumir a função, em substituição a José Fernando Soares, que também deixou o cargo.