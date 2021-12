André Mendonça diz que Deus o quis no STF

Ao se apresentar como Pastor André, num discurso fortemente religioso, André Mendonça, recém-eleito ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), disse na noite desta quinta (9), que Deus o quis na Corte.

A fala foi no “culto da vitória” realizado na Igreja do pastor Silas Malafaia, Vitória em Cristo, da Assembleia de Deus, na Penha, na zona norte carioca. Mendonça estava acompanhado do governador Claudio Castro (PL), do senador Romário (PL-RJ), de parlamentares bolsonaristas e de três desembargadores.

O anfitrião Malafaia, que falou logo após Mendonça, disse que o discurso religioso do novo ministro não fere a laicidade do Estado. “É uma estupidez, uma imbecilidade e um preconceito”, nas palavras de Malafaia, dizer que a nomeação do pastor André Mendonça ao STF fere o caráter laico do estado.

“Então quer dizer que não pode ter católico, espirita ou evangélico no STF?”, questionou. “Só pode ter ateu e quem não profere nenhuma religião? Vai ser estúpido assim lá na China.”

Malafaia garantiu que os evangélicos não pretendem impor sua fé a ninguém e que só os “esquerdopatas acham que somos fundamentalistas”. Ele encerrou sua fala dizendo que Mendonça será o instrumento de Deus no STF.