André Luiz Mendonça é nomeado novo ministro da Justiça e Segurança Pública

Foi anunciado, na madrugada dessa terça-feira (28), para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o advogado André Luiz Mendonça, que era titular da Advogacia-Geral da União. Ele assume a vaga deixada por Sérgio Moro, que pediu demissão e deixou o governo Bolsonaro, na semana passada.

Também foi confirmado que Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), e preferido de Bolsonaro, assume a direção-geral da Polícia Federal. As nomeações de Mendonça e Ramagem foram publicadas nesta terça-feira (28) no Diário Oficial da União, e são assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Para o lugar de Mendonça, na AGU, foi nomeado José Levi Mello do Amaral Júnior.

