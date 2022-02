André destaca parceria com Felipe Melo e projeta Libertadores

Destaque na vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pela última rodada do Campeonato Carioca, o volante André concedeu entrevista coletiva nesta sexta (18). O jovem revelado nas categorias de base do tricolor carioca, em Xerém, destacou a parceria com o veterano Felipe Melo. Revelação do Campeonato Brasileiro de 2021, o meio campo disse que recebe conselhos do ex-Palmeiras desde o momento em que ele chegou.

– A carreira dele já fala por si. No primeiro dia que tive contato, ele falou sobre a maratona de jogos, perguntou se eu estava preparado. Eu falei que estava. Ele falou: ‘se na última temporada você foi a revelação, esta temporada você vai ser o melhor do Brasil na posição’. É um cara que sabe muito da posição, que já viveu muitas coisas. Converso com ele todos os dias. Dentro do campo ele também está sempre me orientando. É uma referência para mim mesmo, antes mesmo de vir para cá. – disse.

Autor do único gol, e na terceira vitória seguida pelo placar mínimo, André ressaltou que o time de Abel Braga está desempenhando um bom futebol, mesmo jogando em um esquema novo. Líder isolado do estadual, com 18 pontos, o jovem volante destacou que, no final, vale os três pontos.

– Nos últimos jogos conseguimos criar, está faltando mesmo a bola entrar (risos). Estamos em constante evolução, comparado ao primeiro jogo. É um esquema novo para todo mundo e estamos nos saindo muito bem, criando mais, falta a bola entrar. É questão de treinamento, com o passar dos jogos vamos passar a fazer mais gols, dois, três por partida. Mas o que conta mesmo é a vitória. Seja por 4 a 0 ou 1 a 0, são os mesmos três pontos. – afirmou a revelação do Brasileiro, que projetou o duelo contra o Millionarios, pela Libertadores.

– Eu confesso que estou muito tranquilo, não costumo ficar pensando muito antes dos jogos. Costumo distrair ao máximo minha mente e pensar no dia a dia. É claro que não podemos deixar de frisar que é um jogo muito importante, o mais importante do ano. E questão da altitude, eu nunca joguei, então para mim vai ser algo novo. Saber que é guerra. Com certeza, passando de fase, vai dar uma confiança ainda mais para os próximos meses. – finalizou.

Antes o tricolor carioca enfrenta o Volta Redonda, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, neste sábado (19), às 19 horas, no Estádio Luso-Brasileiro.