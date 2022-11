‘Anderson sabia de plano para matá-lo’, diz policial

O policial civil Tiago Vaz, que participou das investigações do “Caso Flordelis”, foi o primeiro a prestar depoimento, nesta terça-feira (8), segundo dia de julgamento de Flordelis e outros quatro réus pela morte do pastor Anderson do Carmo. O agente confirmou que o líder religioso sabia que havia um plano para matá-lo e que Flordelis estaria envolvida.

“Havia um texto contendo planos de morte que foi encaminhado pelo Anderson ao Carlos [Ubiraci, filho afetivo de Flordelis]. Ele tinha descoberto e tentou resolver a situação. Aparentemente era uma conversa entre Flordelis e Marzy. Flordelis dizia que não podia se separar para não escandalizar o nome de Deus”, disse.

O policial também relatou a existência de outros planos para acabar com a vida do pastor. Além das tentativas de envenenamento, um pistoleiro teria sido contratado. O criminoso teria ameaçado Rayane, neta de Flordelis e uma das rés, para receber o pagamento pelo serviço.

“Depois da tentativa de envenenamento, Rayane teria contratado um pistoleiro. Ele apareceu na igreja e cobrou R$ 2 mil pelo serviço e ameaçou matar Rayane. Andre interviu e o pagamento foi feito. O serviço só não foi realizado porque havia outra pessoa no local e momento em que seria executado”, relatou.

Estão sendo julgados, no Fórum de Niterói, a ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza; a filha biológica Simone dos Santos Rodrigues; os filhos afetivos Marzy Teixeira da Silva e André Luiz de Souza; além da neta Rayane Oliveira. Os acusados pediram para não serem filmados e fotografados antes da audiência. O pedido foi aceito pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da 3° Vara Criminal de Niterói.