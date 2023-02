Anatel bloqueia sinal de ‘caixinhas de TV’ piratas

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) determinou, nesta quinta-feira (9), que pretende combater as “caixinhas de TV” ou “TV Box”. Trata-se de um aparelho que transmite, clandestinamente, o sinal de TV por assinatura, mas sem autorização da Agência, para funcionar no Brasil. As caixinhas oferecem sinal das operadoras de TV paga através de aplicativos que simulam os serviços da TV por assinatura e streaming.

A determinação da Agência é de que se bloqueie o acesso a esses equipamentos à internet, nos provedores dos serviços.



De acordo com a Anatel, para serem comercializados e utilizados no Brasil, os equipamentos de telecomunicações precisam de homologação da Anatel. O objetivo do processo de avaliação da conformidade e homologação é garantir padrões mínimos de qualidade e segurança.

A Agência alerta que a comercialização e a utilização de produtos para telecomunicações irregulares são passíveis de sanções administrativas que podem ir de advertência à multa – além da apreensão dos equipamentos. A Anatel lembra ainda que é crime acessar conteúdos protegidos por direitos autorais, o que pode ocorrer com aparelhos não homologados.

Segundo a Agência foram retirados de circulação mais de 1,4 milhão de TV Box ilegais, que, somados, valem cerca de R$ 400 milhões.



A fiscalização observou a oferta desse tipo de produto pirata na internet e em feiras populares.



O impacto da pirataria na TV por assinatura impacta em prejuízos que beiram os R$ 15 milhões – aponta a Associação Brasileira de Televisão.

Outro agravante é a segurança: a Agência avalia que há vulnerabilidades importantes em equipamentos de TV que não foram homologados.