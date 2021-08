Ana Patrícia e Rebecca perdem para polonesas no vôlei de praia

As meninas Ana Patrícia e Rebecca, chegaram nas oitavas de final do torneio de praia dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, mas foram eliminadas. Na manhã de hoje (2) no Japão (noite de segunda no Brasil), elas foram derrotadas pelas polonesas Verge-Depre e Heidrich, por 2 sets a 1 (19/21, 21/18 e 15/12), em uma hora e cinco minutos de partida.

“Pressão sempre existe. O Brasil já ganhou muitas medalhas no vôlei de praia e isso já é uma pressão. Estamos tristes com esse quinto lugar, mas felizes por tudo o que fizemos até aqui, a luta que é para chegar aqui, são muitas duplas boas no Brasil, mas só duas podem jogar os Jogos Olímpicos. Eu sei o quanto a Patrícia lutou nesse jogo, ela sentiu muito. Sabia que seria um jogo ainda mais difícil não só pelas adversárias. Mas estou feliz com o que ela se doou no jogo, em vários momentos do jogo ela pensou em desistir e eu fiquei do lado dela para a gente seguir até o fim. Eu saio muito grata dos Jogos, sabemos que demos nosso máximo, vamos voltar a treinar e chegar em Paris melhor ainda”, disse Rebecca.

Ana Patrícia sentiu náuseas durante a partida de quartas de final provocadas pelo forte calor. Ela teve uma leve desidratação, sendo atendida pelo médico Felipe Hardt, do Comitê Olímpico do Brasil, e passa bem.

Agora apenas a dupla Alison e Álvaro está nas quartas de final do torneio olímpico. Nesta segunda, Alison e Álvaro derrotaram os mexicanos Caxiola e Rubio, por 2 sets a 0 (21/14 e 21/13), e voltam à quadra na quarta-feira, dia 4, em busca de um lugar nas semifinais contra Plavins e Tocs, da Lituânia, responsáveis pela eliminação dos brasileiros Bruno Schmidt e Evandro. O jogo será às 10h do Japão (22h de terça no Brasil.)