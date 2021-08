Ana Marcela Cunha leva o ouro na maratona aquática

Brasileira de 29 anos consegue primeira medalha na quarta participação olímpica

Quem espera sempre alcança. Essa é a frase que pode definir a perseverança da nadadora Ana Marcela Cunha, que em sua quarta participação em Olimpíadas conquistou a primeira medalha. E foi logo a de ouro. A baiana venceu a prova da maratona aquática no Odaiba Marine Park com o tempo de 1h59min30s08. A holandesa Sharon van Rouwendaal, ouro na Rio 2016, levou a medalha de prata, e a australiana Kareena Lee ficou com o bronze.

A brasileira ficou oscilando entre as cinco primeiras colocadas até a altura dos 8,4 quilômetros. A partir daí, ela assumiu a ponto para não mais largar. E a partir do km 9,35, Ana Marcela começou a nadar de maneira mais forte, se distanciando das adversárias e se aproximando cada vez mais do tão sonhado ouro.

O ouro da atleta demonstra a volta por cima depois das Olimpíadas do Rio 2016 como favorita. Na ocasião, ela chegou como favorita, mas ao perder uma reposição líquida viu sua estratégia comprometida e terminou apenas na décima posição. Outra brasileira na disputa, Poliana Okimoto levou o bronze na Praia de Copacabana.

Foto: Reprodução/Twitter