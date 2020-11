Ampliação da Niterói-Manilha engarrafa na burocracia

Raquel Morais

Ainda segue sem definição o processo de relicitação para as obras de duplicação do trecho Barreto-Manilha na BR-101, que contempla a Avenida do Contorno (Niterói) e Manilha (Itaboraí). O pedido da Arteris Fluminense aconteceu em maio desse ano para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); mas continua em análise pelo órgão. Atualmente a pista conta com duas faixas de rolamento e com as obras passaria para três em cada sentido.

A estrada tem duas faixas de rolamento além do acostamento e com as obras cada sentido da via ganharia a terceira faixa. A via é um dos principais acessos para São Gonçalo, Itaboraí e Região dos Lagos e constantemente fica congestionada, principalmente no entroncamento de Manilha. Em outros anúncios a Arteris Fluminense informou que as intervenções prometem maior fluidez ao tráfego e condições mais seguras de trafegabilidade aos usuários nos 23 quilômetros do trecho, totalizando 46 quilômetros.

O motorista de aplicativo Bruno da Costa, 40 anos, não vê a hora dessa obra ser finalizada.

“Minha namorada mora em Itaboraí e eu em Niterói, então o quanto antes essa obra for finalizada par amim vai ser melhor. Eu perco muito tempo nos congestionamentos, que são diários, e com uma faixa a mais vai melhorar muito essa fluidez”, contou.

A Arteris Fluminense informou que protocolou em maio desse ano, junto à ANTT, nos termos da Lei nº 13.448/2017, o pedido de relicitação do trecho da BR-101/Norte-RJ. A concessionária segue em tratativas junto à agência e seguirá prestando todos os serviços de atendimento aos usuários da rodovia até que sejam cumpridos todos os procedimentos previstos no processo de relicitação. A concessionária ainda informou que se pronunciará sobre a construção paralisada após a conclusão desse processo.

Já a ANTT esclareceu que o pedido de devolução da concessão continua em análise técnica com base na Lei nº 13.448, que trata de relicitação.