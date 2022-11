Amigos se despedem de Erasmo Carlos nas redes sociais

Autor de mais de 600 músicas e de clássicos da MPB e do rock nacional, Erasmo Carlos, o Tremendão, morreu ontem (22) pela manhã no Hospital Barra D’or, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde havia se internado às pressas.

O artista passou duas semanas do início de novembro internado para tratar de uma síndrome edemigênica – doença que ocorre quando há um desequilíbrio das forças bioquímicas que mantêm os líquidos dentro dos vasos sanguíneos e geralmente é causada por patologia cardíacas, renais e dos próprios vasos – e depois recebeu alta. No final de agosto do ano passado, o cantor também foi internado por oito dias após contrair Covid-19.

Ao saberem da notícia, amigos de vários segmentos da sociedade começaram a se manifestar pelas redes sociais, como o recém-eleito presidente Lula, que escreveu em seu perfil no Instagram. “Erasmo Carlos, muito além da Jovem Guarda, foi cantor e compositor de extremo talento, autor de muitas das canções que mais emocionaram brasileiros nas últimas décadas”.

Milton Nascimento se despediu do amigo e afirmou ter tido a sorte de conviver com o compositor. “Erasmo era coração puro, fiquei muito emocionado quando o encontrei na minha última temporada no Rio, em agosto, quando dediquei o show pra ele. Vai deixar muitas saudades”, comentou.

A cantora Marisa Monte disse que ele era um “ espírito colossal com um coração bondoso. Aprendi muito com ele e me orgulho de ter sido sua parceira, cúmplice e amiga”.

Torcedor do Vasco, o Tremendão recebeu também mensagem do maior ídolo do clube, Roberto Dinamite, que se solidarizou e também homenageou o “O meu amigo Erasmo Carlos, grade vascaíno, se foi, mas fica sua marca e suas lindas canções, além do seu jeito meigo e carinhosos de ser”, escreveu.

Morador de Niterói, Marco Sabino, que escreveu uma música em parceria com o Tremendão e nunca gravou chamada Efeito Dominó, falou também do amigo. “Erasmo é um anjo eterno! Seu afeto escancarado e seu amor pela vida e as pessoas são pra sempre! Voa, meu amigo gigante!”.

O Tremendão, como era chamado, deixa a esposa e três filhos.