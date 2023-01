Amigos, fãs e familiares dão adeus a Roberto Dinamite

Por Marcos Vinicius Cabral

Aos gritos de “Ei, ei, ei, Roberto é nosso rei” vindo das arquibancadas e palco de tantas alegrias para o torcedor vascaíno, o Estádio São Januário viveu ontem (9) um dia inesquecível na história do futebol brasileiro com o velório do corpo de Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco da Gama.

Morto na manhã do último domingo (8) em decorrência de um câncer, amigos, fãs e familiares foram dar o último adeus ao imortal camisa 10.

Torcedores fizeram fila em volta de Sao Januario

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, presente no velório de Roberto Dinamite se emocionou ao falar do ídolo. “Para quem é vascaíno, é o cara que nos fez amar o futebol. Você lembra de todas as emoções que ele nos deu nesse estádio, no Maracanã. Podia acompanhar no Ítalo Del Cima, na Bariri… Depois que fiquei mais velho, virei amigo do meu ídolo. Disputei eleições com o Roberto. Ele é um cara sensacional, tinha aquele sorriso dele. É uma perda enorme para o futebol brasileiro. Lembramos da grande figura que ele foi”, contou e informou que quem mandar carta ou telegrama para o Vasco, terá que mandar para Avenida Roberto Dinamite, número 10.

“Na condição de presidente da Força Jovem do Vasco, estou aqui em São Januário com alguns membros da nossa torcida organizada que sempre respeitou e amou o Roberto. Devo muito a esse extraordinário jogador por me ensinar a amar o Vasco acima de qualquer coisa. Não peguei muito a carreira dele, mas os números impressionantes dispensam qualquer apresentação do que ele foi como jogador de futebol. Roberto nunca será esquecido. É nosso eterno ídolo e vai ser para sempre único nos nossos corações”, contou Fabiano de Souza Marques, de 43 anos, presidente da Força Jovem.

Quem esteve também se despedindo de Roberto em São Januário foi o ex-lateral Cafu, capitão do pentacampeão do Brasil em 2002, e fez questão de enaltecer o artilheiro.

“Roberto foi gigante! Como não lembrar da alegria de jogar, das jogadas e gols que ele fez? Eu costumo dizer a minha geração só deu sequência as coisas boas que a geração dele começou a fazer. Roberto deixa um legado valioso para o futebol brasileiro e lances memoráveis como aquele chapéu dentro da área e o golaço marcado contra o Botafogo no final da partida. Além dos belos gols de falta que entraram para a história do futebol. Roberto foi um cara ímpar, além do inigualável jogador que foi. O planeta Terra perdeu um grande homem, nós um grande ser humano e o céu ganhou uma pessoa muito iluminada”, revelou emocionado.

Já Mauro Galvão, que foi adversário muitas vezes em campo e trabalhou como diretor das categorias de base do Vasco quando Roberto presidiu o clube, diz da representatividade do camisa 10 cruzmaltino para as futuras gerações.

“Roberto deixa uma marca muito forte para o Vasco e uma referência para o futebol. Roberto era o cara que tinha um coração maior que São Januário e um sorriso que era a demonstração da verdadeira amizade que ele demonstrava pelas pessoas. Me orgulho em ter sido seu amigo e em ter enfrentando algumas vezes. Uma pena que não joguei a favor, mas tivemos um bom convívio dentro do clube quando ele foi presidente e eu diretor das categorias de base. Muitos garotos nas categorias de base queriam ser Roberto Dinamite. Esse é um dos maiores legados que ele deixa. Mas vai deixar saudades, sem dúvidas”, contou o capitão do Vasco na conquista da Libertadores de 98.

Outro muito emocionado foi Zico, que apesar da rivalidade entre Flamengo e Vasco e dos diversos duelos que teve em campo contra Roberto, foi capaz de impedir a amizade entre os dois camisas 10 de Flamengo e Vasco.

“É mais um dia muito triste para o futebol. A vida cada vez nos prova que não precisa ter trabalhado juntos, jogado juntos para sermos grandes amigos. O Bob Dinamite foi um dos grandes amigos que fiz no futebol. Foram muitos anos. Começamos praticamente juntos, eu pelo Flamengo e ele pelo Vasco. Tivemos tantos momentos de vitórias e derrotas, mas a amizade sempre foi pautada por respeito e carinho. Que ele descanse em paz e que Deus o tenha”, revelou o Galinho de Quintino.

Amigo de condomínio, Junior também estava bem abalado. “Foi uma luta muito grande nesse ano. Desde o diagnóstico da doença, foi só luta, não tem outra palavra para definir. A gente é egoísta, quer que o amigo permaneça, mas não quer esse amigo da forma como a gente estava vendo. Foi um descanso para ele, para a família em função de todo o sofrimento”, afirmou Júnior.

Outro abalado foi Edmundo, que jogou com Roberto em 1992 e conquistou, ao lado do ídolo, o título do Campeonato Carioca. “Quando eu era criança, queria ser Roberto. Não passei nem perto. Nunca vou me comparar ao Roberto. Ele é único, eterno. Eu fui só um bom jogador que, ao conquistar um título importante, as pessoas admiraram. Craque de verdade, só o Roberto Dinamite”, acrescentou Edmundo.

Adversário em campo e amigo fora dele, um dos melhores marcadores de Roberto, o zagueiro rubro-negro Rondinelli, falou dos confrontos históricos.

“É um momento triste para o futebol brasileiro. A gente perde, além do grande jogador que foi, um excelente ser humano e exemplo como homem e pai de família. Roberto foi abençoado pelo que fez em campo, não apenas no Vasco, clube em que é o maior ídolo, mas nos clubes por onde passou e na Seleção Brasileira, principalmente na Copa de 78. Que Deus o receba de braços abertos e que os familiares sejam confortados neste momento”, desejou o Deus da Raça.

Outro que falou sobre Roberto foi Leandro, ídolo do Flamengo e que foi companheiro de Roberto na Copa de 82 na Espanha.

“Eu já tinha medo do Roberto quando era torcedor, depois que virei jogador de futebol, a coisa piorou. Como jogador, foi um dos maiores centroavantes do futebol brasileiro de todos os tempos. Quando a gente se enfrentava, eu apertava os peitos dele para provocá-lo e ele dizia que não queria brincadeiras (risos). Mas falando sério, meu convívio com ele se estreitou na Seleção Brasileira de 82, quando ele ficou na reserva e a gente torcia para ele entrar. Mas Bob, como era chamado por nós, foi um ser humano incrível e jogador espetacular. Por isso que ele conquistou títulos, o carinho do torcedor do Vasco e o respeito de nós, atletas. Que Deus o tenha e conforte a família”, contou emocionado.

Companheiros no Campo Grande, Elói relembra a conversa que teve com Roberto que acabou convencendo o eterno camisa 10 do Vasco a vestir a camisa do Campusca.

“Roberto foi um amigo que conheci no Vasco quando jogamos juntos, em 83. Foi uma dupla que se entendia dentro e fora de campo, mas lembro dele quando veio jogar no Campo Grande. Recordo-me que o presidente, um português chamado Antônio, queria contratar o Roberto. Era sonho dele. Ele me pediu para tentar. Eu tentei e me orgulho em ter sido um dos responsáveis pela vinda dele para o Campusca. Lembro com saudades da época em que íamos no mesmo carro para os treinos e conversávamos sobre coisas do futebol e da vida. Éramos confidentes, amigos e acimas de tudo, fomos parceiros na vida. Estávamos confiantes na cura, mas ele está nos braços de Jesus e desejo força aos familiares”, frisou.

Na arquibancada de São Januário, a palavra “obrigado” foi colocada em homenagem ao eterno ídolo do Gigante da Colina, além da lágrimas, aplausos e muitas, muitas histórias sobre Roberto Dinamite.

Após o velório em São Januário, o corpo de Roberto Dinamite será encaminhado ao Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias. O trajeto será feito no carro do Corpo de Bombeiros. O cortejo parte do estádio do Vasco às 10h30 de hoje (10).

Quem foi Roberto

Natural de Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio, Roberto Dinamite nasceu em 1954, mas sua história com o Vasco e o futebol começaria um pouco depois. Em 1969 começou a fazer parte da categoria de base do clube e, três anos depois, já fazia sua estreia pelo time profissional, aos 17 anos. Na ocasião, disputou a partida diante do Bahia, válida pelo Campeonato Brasileiro de 1971.

O primeiro gol como profissional, foi diante do Internacional, no Maracanã. Na manhã seguinte, a capa do jornal dava a seguinte manchete: ‘Garoto-dinamite explodiu’. Foi dessa forma que o maior camisa 10 se apresentou para o mundo.

Roberto marcou, contra a equipe Colorada, o primeiro dos 708 gols pelo Vasco. Desse dia em diante, mencionar o nome de Roberto Dinamite, significava falar em gol. É o maior artilheiro da história do Cruzmaltino e foi vital para elevar o clube ao tamanho em que se transformou.

No primeiro título Brasileiro do Vasco, Dinamite estava lá como o símbolo da conquista com 16 gols marcados, tornando-se o artilheiro da competição. Roberto igualou, ultrapassou e esmagou recordes com seus inúmeros gols. É o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro (190 gols), maior artilheiro da história do Campeonato Carioca (279 gols), maior artilheiro de São Januário (184 gols), entre outros.

Além de Vasco, Roberto vestiu a camisa do Barcelona, e fez história na Seleção Brasileira, marcando 26 gols e participando de duas Copas do Mundo, em 1978 e 1982, tendo sido o artilheiro da equipe na primeira ocasião.

Foram 12 anos dedicados ao Vasco, nove deles ininterruptos. Se aposentou em 1992, mas tal simbiose construída com o vascaíno jamais será esquecida.