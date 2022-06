Amigos e familiares agradecem investigações e se emocionam em discurso sobre Dom Phillips

A viúva do jornalista inglês Dom Phillips, Alessandra Sampaio, fez um discurso emocionado e agradeceu a presença da imprensa e da Polícia Federal nas investigações do crime. O corpo de Dom foi velado e será cremado nesse domingo (27) no Cemitério Parque da Colina, no bairro de Pendotiba, em Niterói. Dois irmãos de Phillips também conversaram com os jornalistas.

Por volta das 8h, inúmeras coroas de flores e muitas pessoas foram chegando ao cemitério. A pedido da família do jornalista, a administração restringiu o acesso de amigos e familiares à capela 4 e reservou aos profissionais da imprensa um espaço na parte externa onde o corpo de Dom começou a ser velado às 9h.

Durante o funeral do corpo do jornalista inglês e ex-colaborador do jornal britânico The Guardian, a parte mais emocionante foi no momento em que a viúva Alessandra Sampaio, e a irmã Sian e o irmão Gareth Phillips, leram um pronunciamento agradecendo à Polícia Federal e aos órgãos de imprensa que se empenharam na elucidação do caso.

Parte 1 – Irmã Sian Phillips e viúva Alessandra Sampaio

Parte 2 – Viúva Alessandra Sampaio

Parte 3 – Irmão Gareth Phillips

Em seguida, foi realizado um cortejo até a sala do crematório, onde apenas amigos e familiares foram autorizados.

Marcos Vinícius Cabral e Raquel Morais