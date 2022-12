Ameaçada, pesca artesanal pode estar perto do fim, em Itaipu

Rendimento caiu 70% nos últimos tempos, com a média diária despencando de 20kg para 5kg de pescado

A pesca artesanal está ameaçada em Itaipu. É o que denunciam pescadores e moradores da região. Houve uma queda expressiva no rendimento da pesca artesanal de cerca de 70% nos últimos anos, segundo pescadores locais. Se antes, num dia de pescado qualquer, conseguiam 20 kg, hoje mal pegam 5 kg por dia. Recentemente no local, houve o tombamento material do Quintal dos Pescadores, assim como a realização de inventário para o seu reconhecimento e registro como Patrimônio Cultural Imaterial.

A pesca artesanal é o tipo de pesca caracterizada pela mão de obra familiar em pequenas embarcações, como barcos e balsas. É uma atividade realizada em proximidades de costas, rios e lagos, destinada ao consumo familiar e aos mercados locais ou nacionais.

Segundo denúncia dos pescadores, o motivo seria a grande quantidade de embarcações industriais na região

A pesca artesanal é o tipo de pesca caracterizada pela mão de obra familiar em pequenas embarcações, como barcos e balsas. É uma atividade realizada em proximidades de costas, rios e lagos, destinada ao consumo familiar e aos mercados locais ou nacionais.



Mas mesmo assim, a situação é gravíssima para quem vive do pescado na região. Segundo pescadores, que por temerem represálias, não quiseram se identificar, o motivo da queda na pesca tem a ver com a vinda de embarcações industriais. Tripulações de todo Estado e até mesmo de outras regiões do país estariam fazendo pescas imensas recolhendo grande parte dos peixes do mar da região. Cabe lembrar que a pesca industrial na Região Oceânica é proibida porque a orla da região é área de conservação e só a pesca artesanal é permitida.



Uma mulher, que vive há mais de dez anos na região com seu marido, pescador, e que não quis se identificar, disse que já viu embarcações em Itaipu e em Camboinhas. Ela associa a queda do pescado as embarcações grandes que fazendo a pesca, usando mais de dez toneladas na embarcação, praticamente não deixam quase nada para a pesca de rede e artesanal.



“Acredito que seja por conta das embarcações de grande porte e aos equipamentos que utilizam. Dessa forma dificulta cada dia mais a vida do pescador artesanal. Isso acontece aqui e no Rio de Janeiro inteiro. Muitas vezes vi essas embarcações, teve vezes que eles pescaram de dia mas a maioria das vezes é a noite. Entendo que muitos são trabalhadores mas todos nós estamos lutando para resistir e sobreviver”, afirmou.



A consequência fere diretamente no bolso das famílias que sobrevivem na região.



“Ainda estamos resistindo. A corvina dava o ano inteiro, sumiu. Peixe de rede não estamos pegando nada, somente de linha, a espada. Os pescadores de rede estão passando sufoco”, completou a pescadora.



Trabalhar fora da pesca e com a ajuda de companheiros tem sido uma das soluções encontradas. Um outro pescador, que vive há cerca de 15 anos na região, e que também não quis se identificar, disse que diante da crise teve que começar outros trabalhos, de frentista em postos de gasolina, já fez mão de obra como jardinagem e como pedreiro, motoristas de carros de aplicativo são algumas das novas profissões que mais absorvem trabalhadores que não encontraram em suas atuações de origem um meio possível de subsistência.



Esses novos empregos, que não exigem um amplo conhecimento técnico para o seu manejo e são indiferentes ao passado profissional de seus funcionários, têm concentrado, por exemplo, algumas das pessoas que até então encontravam na pesca um modo de ganhar a vida. Mais especificamente, aqueles que levavam adiante, de modo artesanal, e com um saber passado de pai para filho, um ofício que atravessou muitas gerações, colaborando para o sustento de uma comunidade inteira.



“A situação está tão grave que se foi o tempo da pesca artesanal dar resultado. Tive que fazer outros serviços como bicos em obras e jardinagem. Muitas vezes minha esposa também ajuda, ela tendo que trabalhar fora. A situação está muito difícil”, afirmou o pescador.



A Colônia dos Pescadores, comunidade que está no local há séculos e mantém viva a tradição da trabalhar com canoa e rede é uma atração histórica do local. Eles são descendentes de índios, caboclos e escravos, e sua atividade é tombada como Patrimônio Cultural da Cidade.



Questionamos as autoridades locais e do estado a respeito dessa situação. Em nota, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), responsável pela área e pela fiscalização, informou que realiza regularmente, com apoio da Polícia Ambiental, fiscalizações na Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (Resex Itaipu) com o objetivo de combater a pesca predatória, a fim de assegurar o trabalho dos pescadores tradicionais dessa localidade.



“Nas ações, quando os técnicos flagram a ilegalidade, adotam as medidas cabíveis previstas na legislação ambiental como notificações, autuações e até apreensão do material de pesca”



Administrada pelo Inea e com 3.943,28 hectares, a Resex Itaipu abrange a área marinha das praias de Itaipu, Itacoatiara, Camboinhas e Piratininga, e a Lagoa de Itaipu. A população pode denunciar crimes ambientais por meio da plataforma fala.br: https://falabr.cgu.gov.br/



Em nota, a Prefeitura de Niterói informou que “ajuda a comunidade local com o projeto Maré a Leste que dá cursos a partir do pescado e que busca capacitá-los para melhorar a renda com produção de alimentos processados”.



Procurada, a Capitania dos Portos não se pronunciou.