Ambulantes recebem orientações para retorno às atividades em Niterói

Na tarde de quarta-feira (21), os ambulantes de Niterói cadastrados na Secretaria Municipal de Ordem Pública passaram por uma palestra de orientação para o retorno de suas atividades. A partir de segunda-feira (27), eles estão autorizados a trabalhar nas ruas da cidade. Além das informações sobre os protocolos sanitários que devem ser adotados contra a Covid-19, eles receberam folhetos explicativos e máscaras de uso individual.



A subsecretária de saúde, Camilla Franco, explicou sobre os cuidados que cada pessoa precisa ter para uma retomada segura das atividades dentro do novo normal.



“Temos três cuidados fundamentais nessa retomada para uma maior segurança: o autocuidado, para que cada um aqui não seja contaminado e não contamine ninguém, o cuidado com o espaço de trabalho e com as peças de venda para evitar o contágio, e o cuidado com a família para o retorno para casa depois de cada dia de trabalho”, informou Camilla. “Algumas ações vão fazer parte da rotina de vocês: o uso da máscara e outros equipamentos de proteção, como o escudo facial; uso do álcool em gel com a correta higienização das mãos, do local de trabalho e das peças. Com todos os cuidados, o retorno trará mais confiança para vocês, os clientes e a família em casa”.



Entre as regras que deverão ser seguidas pelos ambulantes também estão o distanciamento de, no mínimo, 2 metros entre as pessoas em lugares fechados e de 1,5m ao ar livre; e a higienização dos produtos.



Giovanna Victer, secretária municipal de Fazenda, lembrou que a Prefeitura de Niterói estendeu até dezembro o auxílio aos ambulantes com o cartão do Busca Ativa no valor de R$ 500 mensais.



“Entendemos que a retomada será cautelosa e que os clientes também precisam da confiança para comprar o serviço ou produto de vocês. Preciso ressaltar que vocês foram parceiros e confiaram na necessidade do isolamento social e a Prefeitura de Niterói está junto com vocês nesse próximo passo”, destacou Giovanna.



Aos 76 anos, Nelson Paulo Fernandes é ambulante e avalia que, mesmo com a autorização para a retomada das atividades, as vendas podem ser mais lentas no começo.



“A ajuda da Prefeitura com o cartão foi muito importante. A maioria dos camelôs não tem condições de fazer reserva para se manter em uma situação difícil como essa. E foi muito importante que o prefeito estendeu esse benefício até dezembro porque mesmo com a volta dos trabalhos na segunda-feira, os primeiros dias e acredito que os primeiros meses sejam muito difíceis e com uma retomada lenta”, disse Nelson.



Com a pandemia e a parada das atividades nas ruas, muita gente precisou mudar os planos fazer algo novo. Esse é o caso de Viviane da Silva, de 39 anos, que vendia bijuterias e passou a vender doces e bolos durante a quarentena.



“Sem poder trabalhar, eu pensei em fazer bolos. Sempre fiz para os filhos, amigos e aniversários de família e decidi arriscar. Postei uma foto nas redes sociais e a partir daí apareceram encomendas de bolos, docinhos e brownies para complementar a renda nesse período. Eu vendia bijuterias e relógios e esses objetos não são essenciais ou necessidade, mas com a retomada das atividades volto às vendas na barraca”, disse Viviane.