Ambulantes que atuam no Plaza dividem opiniões

Preocupados com segurança e privacidade, clientes também entendem se tratar de questão social

Por Saulo Andrade

Quem dá uma paradinha para comer ou circula pelas praças de alimentação e corredores do Plaza Shopping pode se deparar, eventualmente, com vendedores ambulantes que, correndo atrás de seus sustentos, vendem balas e chicletes aos clientes do espaço comercial. Alguns frequentadores se incomodam, mas ponderam que se trata de um problema social, pendente de solução.

A professora da Universidade Federal Fluminense, Marilda Andrade, também tem percebido o movimento de ambulantes no shopping. Na opinião dela, trata-se de algo “ruim”, porque eles “não poderiam estar ali”.

“É um espaço privado, onde a pessoa, que poderia ficar mais à vontade, deve estar atenta a pequenos furtos ou algo assim”, disse a docente. Ela argumentou, entretanto, que seria importante haver alguma outra forma de lidar com o problema.

“Os seguranças não podem agir com violência. Uma solução seria absorver essas pessoas com algum trabalho social”, destacou.

Para o aposentado Odair Bender, o trabalho dos vendedores ambulantes atrapalha “um pouquinho” a sua privacidade, especialmente na praça de alimentação. Mas ele entende que eles precisam trabalhar. “É uma questão social. Nunca cheguei a ser abordado, mas já ouvi muito falar sobre o que vem acontecendo no Plaza”.

Um dos ambulantes que frequenta o estabelecimento para trabalhar – e preferiu não se identificar – disse que “a segurança fica atrás” deles, quando estão ali, tentando vender seus produtos. “A gente só quer ganhar o nosso pão de cada dia. Poder vender e levar o sustento para casa. Mas, às vezes, somos oprimidos e menosprezados, dentro do shopping. A gente não poderia fazer isso, mas entro no Plaza para vender porque preciso”, lamentou.

Ação visa atenuar vulnerabilidade

Em nota, o Plaza Shopping destacou que é um local privado e aberto ao público. Disse que preza por proporcionar um ambiente “saudável e seguro” para todos os clientes, lojistas e colaboradores. Ressaltou ainda que sabe ser este um assunto “sensível e prioritário” e que, por isso, “mantemos contato frequente com os órgãos responsáveis”, colocando-se à disposição para colaborar com ações que possam atenuar a questão.

Neste sentido, uma das iniciativas é a criação do “Espaço Plaza Cuida da Gente”. Voltado a crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, a proposta tem por orientação abordar, acolher e fazer o encaminhamento à rede de proteção das Secretarias de Assistência Social dos municípios de origem desses jovens. O Plaza esclarece que a ação funciona (garagem), numa sala “lúdica”, onde são oferecidas atividades culturais e “diversas opções de jogos como estratégia de vinculação e acolhimento do público-alvo, além do atendimento com a profissional Assistente Social”.